KOMENTARZE

"Złodzieje od Żurka i Bodnara". Kiedy oddadzą kasę Wosiowi?

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Neo-Prokuratura Krajowa zajęła m.in. zajęła konta i samochód posła PiS, a także hipotekę na jego dom, chociaż ta decyzja prokuratury została uchylona wcześniej. Teraz Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił wszystkie środki zapobiegawcze i zabezpieczenie majątkowe wobec byłe wiceministra sprawiedliwości. Sprawa wywołała lawinę komentarzy w sieci.

Lawina komentarzy w sieci

Szereg polityków PiS, a także przedstawicieli środowiska prawniczego, dostrzegło ogromną porażkę neo-Prokuratury Krajowej. Na X pojawiło się bardzo dużo komentarzy w tej kwestii.

Złodzieje od Żurka i Bodnara pozbawili Michała Wosia środków do życia w związku z dętą sprawą dotyczącą tego, czy przekazanie CBA środków z Funduszu Sprawiedliwości było wykonane zgodnie z procedurami. Teraz przyjdzie im oddać to, co mu ukradli

— napisał na X Janusz Cieszyński, poseł PiS.

Na końcu zawsze prawda zwycięża! Michał Woś rozliczymy wszystkich tych, którzy szarpali Cię i urządzali nagonkę na Ciebie przez ostatnie miesiące. Nigdy nie wątpiłem w Twoją niewinność, a cyrk organizowany przez bandę Tuska był tanią, paskudną rozrywką dla jego hien. Zwyciężymy i BEZWZGLĘDNIE ukarzemy

— podkreślił Rafał Bochenek, rzecznik klubu PiS.

Kolejny raz najpierw medialna pokazówka i represje ze strony nielegalnej prokuratury, a później sąd krok po kroku obala te decyzje. Uchylenie wszystkich środków zapobiegawczych i zabezpieczenia majątkowego wobec Michała Wosia pokazuje, jak bardzo polityczne stały się dziś działania prokuratury

— zaznaczył Mariusz Błaszczak, szef parlamentarnego klubu PiS.

Kazus użycia środków zabezpieczających wobec Michała Wosia będzie pokazywany w podręcznikach akademickich jako przykład absolutnego nadużycia władzy

— powiedział Piotr Müller, europoseł PiS.

Żurek! Kolejny dzień twojej nieświeżości. Tusk się znowu wścieknie! Mieli być zaufani sędziowie i co?!

— pytał Jan Kanthak, poseł PiS.

Brawo!

— krótko skomentował mec. Bartosz Lewandowski.

Zarzuty wobec posła Michała Wosia są absurdalne!

— ocenił Dagmara Pawełczyk-Woicka, była przewodnicząca KRS.

Komentarz Wosia

Do sprawy na X odniósł się też sam Michał Woś.

Kolejna klęska prokuratury Tuska w sprawie Pegasusa! ŻUREK! Idi na ch… Sąd Okręgowy właśnie:

uchylił wszystkie zakazy kontaktu,

uchylił poręczenie majątkowe,

uchylił zajęcie kont i samochodu.

Hipoteka przymusowa na dom została uchylona już wcześniej. Sąd rozjechał narrację Żurka i neoProk. Woźniaka o rzekomym „przywłaszczeniu środków”. Dziękuję mecenasom Adamowi Gomole i Krzysztofowi Nowińskiemu. Bilans? Już 8:0 dla mnie w sprawie Pegasusa

— napisał były wiceminister sprawiedliwości.

Czytaj także

tkwl/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych