"Złodzieje od Żurka i Bodnara". Kiedy oddadzą kasę Wosiowi?

Neo-Prokuratura Krajowa zajęła m.in. zajęła konta i samochód posła PiS, a także hipotekę na jego dom, chociaż ta decyzja prokuratury została uchylona wcześniej. Teraz Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił wszystkie środki zapobiegawcze i zabezpieczenie majątkowe wobec byłe wiceministra sprawiedliwości. Sprawa wywołała lawinę komentarzy w sieci.
Lawina komentarzy w sieci
Szereg polityków PiS, a także przedstawicieli środowiska prawniczego, dostrzegło ogromną porażkę neo-Prokuratury Krajowej. Na X pojawiło się bardzo dużo komentarzy w tej kwestii.
Złodzieje od Żurka i Bodnara pozbawili Michała Wosia środków do życia w związku z dętą sprawą dotyczącą tego, czy przekazanie CBA środków z Funduszu Sprawiedliwości było wykonane zgodnie z procedurami. Teraz przyjdzie im oddać to, co mu ukradli
— napisał na X Janusz Cieszyński, poseł PiS.
Na końcu zawsze prawda zwycięża! Michał Woś rozliczymy wszystkich tych, którzy szarpali Cię i urządzali nagonkę na Ciebie przez ostatnie miesiące. Nigdy nie wątpiłem w Twoją niewinność, a cyrk organizowany przez bandę Tuska był tanią, paskudną rozrywką dla jego hien. Zwyciężymy i BEZWZGLĘDNIE ukarzemy
— podkreślił Rafał Bochenek, rzecznik klubu PiS.
Kolejny raz najpierw medialna pokazówka i represje ze strony nielegalnej prokuratury, a później sąd krok po kroku obala te decyzje. Uchylenie wszystkich środków zapobiegawczych i zabezpieczenia majątkowego wobec Michała Wosia pokazuje, jak bardzo polityczne stały się dziś działania prokuratury
— zaznaczył Mariusz Błaszczak, szef parlamentarnego klubu PiS.
Kazus użycia środków zabezpieczających wobec Michała Wosia będzie pokazywany w podręcznikach akademickich jako przykład absolutnego nadużycia władzy
— powiedział Piotr Müller, europoseł PiS.
Żurek! Kolejny dzień twojej nieświeżości. Tusk się znowu wścieknie! Mieli być zaufani sędziowie i co?!
— pytał Jan Kanthak, poseł PiS.
Brawo!
— krótko skomentował mec. Bartosz Lewandowski.
Zarzuty wobec posła Michała Wosia są absurdalne!
— ocenił Dagmara Pawełczyk-Woicka, była przewodnicząca KRS.
Komentarz Wosia
Do sprawy na X odniósł się też sam Michał Woś.
Kolejna klęska prokuratury Tuska w sprawie Pegasusa! ŻUREK! Idi na ch… Sąd Okręgowy właśnie:
uchylił wszystkie zakazy kontaktu,
uchylił poręczenie majątkowe,
uchylił zajęcie kont i samochodu.
Hipoteka przymusowa na dom została uchylona już wcześniej. Sąd rozjechał narrację Żurka i neoProk. Woźniaka o rzekomym „przywłaszczeniu środków”. Dziękuję mecenasom Adamowi Gomole i Krzysztofowi Nowińskiemu. Bilans? Już 8:0 dla mnie w sprawie Pegasusa
— napisał były wiceminister sprawiedliwości.
