Oto ich poziom! Suchanow z pogardą o "polskich chłopach"

Klementyna Suchanow w maseczce z logiem "Strajku Kobiet" / autor: Fratria

Polski chłop, który nawet czasem pojedzie do Paryża i zajrzy do Luwru, obudził się w 2026 i dowiedział, że artyści mają trochę inny zawód niż górnik, rolnik czy przedsiębiorca. i że niekoniecznie jest on obliczony na hiper zysk, choć może przynieść krajowi większą chwałę niż jego krowa czy myjnia przy chacie" - czytamy w absurdalnym wpisie Klementyny Suchanow na portalu X, która broniąc pomysłu koalicji 13 grudnia ws. dopłaty artystom do ZUS, zaatakowała swoich przeciwników.

Donald Tusk zapewne postanowił przykryć jedną z kolejnych afer, które dotyczą jego ugrupowania. Rząd koalicji 13 grudnia poinformował, że zamierza dopłacać artystom do ZUS. Można mieć nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę, którą zapewne przeproceduje w Sejmie ekipa Tuska.

Od kilku dni w polskiej przestrzeni publicznej wrze. Obrońcy pomysłu nie widzą problemu w tym, że polskie państwo ma dotować artystów, podczas gdy finanse i Spółki Skarbu Państwa szorują po dnie. Twarzą tego pomysłu jest minister kultury Marta Cienkowska.

Wcześniej absurdalną linię obrony tego pomysłu słyszeliśmy z ust Jasia Kapeli, który na antenie Kanału Zero żalił się, że otrzymuje mniejsze wynagrodzenie niż kasjerka.

Głos ws. zabrał również były lider „Piersi”, Paweł Kukiz. Z kolei Krzysztof Stanowski nagrał o tym ponad półgodzinny komentarz.

Polski chłop”

Do sprawy odniosła się również aktywistka związana z koalicją 13 grudnia. Klementyna Suchanow, jak to „demokraci” mają w zwyczaju, postanowiła obrazić swoich oponentów i pokazać im miejsce w szeregu.

Polski chłop, który nawet czasem pojedzie do Paryża i zajrzy do Luwru, obudził się w 2026 i dowiedział, że artyści mają trochę inny zawód niż górnik, rolnik czy przedsiębiorca. i że niekoniecznie jest on obliczony na hiper zysk, choć może przynieść krajowi większą chwałę niż jego krowa czy myjnia przy chacie. i że artyście państwo też może pomóc, tak jak górnikom, rolnikom czy przedsiębiorcom, a nawet księżom, choć ci to już naprawdę nic nie robią. tym bardziej, że tych artystów, którzy otrzymają pomoc jest mało. i tym bardziej, że czwartą dekadę państwo wyrabia dobrobyt, jakiego nigdy chyba w swojej historii i leży w Europie, gdzie także rzeczy tacy sami artyści mają zapewnione od kilku dekad. ale nie, polski artysta musi cierpieć i żyć w nędzy, bo to uszlachetnia i… nie budzi zawiści

— napisała na portalu X.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

