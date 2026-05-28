Oto ich poziom! Suchanow z pogardą o "polskich chłopach"

„Polski chłop, który nawet czasem pojedzie do Paryża i zajrzy do Luwru, obudził się w 2026 i dowiedział, że artyści mają trochę inny zawód niż górnik, rolnik czy przedsiębiorca. i że niekoniecznie jest on obliczony na hiper zysk, choć może przynieść krajowi większą chwałę niż jego krowa czy myjnia przy chacie” - czytamy w absurdalnym wpisie Klementyny Suchanow na portalu X, która broniąc pomysłu koalicji 13 grudnia ws. dopłaty artystom do ZUS, zaatakowała swoich przeciwników.
Donald Tusk zapewne postanowił przykryć jedną z kolejnych afer, które dotyczą jego ugrupowania. Rząd koalicji 13 grudnia poinformował, że zamierza dopłacać artystom do ZUS. Można mieć nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę, którą zapewne przeproceduje w Sejmie ekipa Tuska.
Czytaj także
Od kilku dni w polskiej przestrzeni publicznej wrze. Obrońcy pomysłu nie widzą problemu w tym, że polskie państwo ma dotować artystów, podczas gdy finanse i Spółki Skarbu Państwa szorują po dnie. Twarzą tego pomysłu jest minister kultury Marta Cienkowska.
Wcześniej absurdalną linię obrony tego pomysłu słyszeliśmy z ust Jasia Kapeli, który na antenie Kanału Zero żalił się, że otrzymuje mniejsze wynagrodzenie niż kasjerka.
Czytaj także
Głos ws. zabrał również były lider „Piersi”, Paweł Kukiz. Z kolei Krzysztof Stanowski nagrał o tym ponad półgodzinny komentarz.
„Polski chłop”
Do sprawy odniosła się również aktywistka związana z koalicją 13 grudnia. Klementyna Suchanow, jak to „demokraci” mają w zwyczaju, postanowiła obrazić swoich oponentów i pokazać im miejsce w szeregu.
Polski chłop, który nawet czasem pojedzie do Paryża i zajrzy do Luwru, obudził się w 2026 i dowiedział, że artyści mają trochę inny zawód niż górnik, rolnik czy przedsiębiorca. i że niekoniecznie jest on obliczony na hiper zysk, choć może przynieść krajowi większą chwałę niż jego krowa czy myjnia przy chacie. i że artyście państwo też może pomóc, tak jak górnikom, rolnikom czy przedsiębiorcom, a nawet księżom, choć ci to już naprawdę nic nie robią. tym bardziej, że tych artystów, którzy otrzymają pomoc jest mało. i tym bardziej, że czwartą dekadę państwo wyrabia dobrobyt, jakiego nigdy chyba w swojej historii i leży w Europie, gdzie także rzeczy tacy sami artyści mają zapewnione od kilku dekad. ale nie, polski artysta musi cierpieć i żyć w nędzy, bo to uszlachetnia i… nie budzi zawiści
— napisała na portalu X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761340-oto-ich-poziom-suchanow-z-pogarda-o-polskich-chlopach
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.