Rząd Donalda Tuska opracował ustawę, która zakłada dopłaty państwowe do emerytur ubogich artystów. Sęk w tym, że beneficjenci tych świadczeń są często bardziej majętni od innych pracujących Polaków, płacących swoje składki emerytalne. Między innymi z tego powodu ta sprawa wywołała powszechne oburzenie. W tej sytuacji Jaś Kapela, który uważa się za artystę i poetę, postanowił… zaatakować kasjerów i deprecjonować ich pracę. Nie wytrzymała tego nawet jedna z minister w rządzie Donalda Tuska, która celnie odpowiedziała Kapeli.
Przypomnijmy, że zgodnie z rządowym projektem, osoby, które mają status artysty zawodowego i spełniają warunki dochodowe mają mieć możliwość skorzystać z mechanizmu dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do poziomu składek wynikających z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Średni dochód osiągany w trzech poprzednich latach podatkowych nie będzie mógł przewyższać 125 proc. wynagrodzenia minimalnego w roku, w którym przyznano prawo do dopłaty. Nad wszystkim ma czuwać - oczywiście nie za darmo - 15-osobowa Rada Programowa powoływana na 4-letnią kadencję oraz 145-osobowa komisja opiniująca.
Sprawa jest absurdalna, ponieważ wychodzi na to, że m.in. osoby pracujące na stanowisku kasjera, zarabiające pensję minimalną i uczciwie opłacające wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, będą musiały sfinansować tę samą możliwość lepiej zarabiającym od nich artystom, którzy nie płacą składek, a mają możliwość same zgłosić się do ZUS-u, by to robić. Niektórzy z artystów poszli tą drogą - na przykład Zbigniew Buczkowski.
Kapela broni dopłat dla artystów
Samozwańczy poeta Jaś Kapela, znany szerzej z serii żenujących happeningów, na antenie Kanału Zero starał się bronić rządowy projekt.
Państwo jest jakąś wspólnotą i wydaje mi się, że w takim projekcie, jakim jest państwo, właśnie wspólnoty powinniśmy się wspierać i powinniśmy wspierać osoby, które są mniej uprzywilejowane
— stwierdził Jaś Kapela.
A tamte biedne dlaczego są bardziej uprzywilejowane, bo nie wiem?
— zareagował prowadzący rozmowę red. Jacek Prusinowski, nawiązując do pracowników odprowadzających składki i zarabiających pensję minimalną.
Ale które biedne?
— dopytywał Kapela.
No niech będzie cały czas taka kasjerka. Dlaczego ona jest bardziej uprzywilejowana?
— zapytał prowadzący.
Zastanawiam się, dlaczego kasjerka w Lidlu jest bardziej uprzywilejowana i zarabia więcej na kasie niż ja po 15 latach z pracy intelektualnej
— wypalił Kapela, deprecjonując w ten sposób bardzo ważny zawód, jakim jest kasjer.
Może nic użytecznego społecznie pan nie robi?
— celnie zareagował red. Prusinowski.
Być może moje testy są bez sensu i nikogo nie obchodzą i dlatego zostałem tutaj zaproszony, żeby rozmawiać o niczym. Być może tak jest, a być może jednak kogoś to interesuje, co mam do powiedzenia
— wypalił Kapela, najwyraźniej nie rozumiejąc, że właśnie jego występy pokazują, jak absurdalny jest pomysł rządu.
Minister Tuska oburzona słowami Kapeli
Słowa Kapeli były tak skandaliczne, że oburzyła się na nie nawet prezentująca Lewicę minister w KPRM Katarzyna Kotula.
Ponieważ jej praca jest bardziej bezpośrednio niezbędna. Kasjerka jest częścią infrastruktury zaopatrzeniowej bez niej (i analogicznych pracownic usługowych) łańcuch dystrybucji żywności i dóbr podstawowych by się posypał. To praca o charakterze bezpośredniej niezbędności a jej brak odczuwamy natychmiast i boleśnie. Pandemia COVID-19 pokazała nam że kasjerki, sprzątaczki, pielęgniarki, kurierzy okazali się niezbędni do funkcjonowania społeczeństwa, podczas gdy duża część “pracy intelektualnej” (doradcy, twórcy, publicyści) przeniosła się w tryb domowy bez widocznego uszczerbku dla ogółu
— tłumaczyła Kapeli Katarzyna Kotula, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
