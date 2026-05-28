Prezydent odbierze order Zełenskiemu? Wniosek u Nawrockiego!

„W związku z decyzją prezydenta Ukrainy, Pana Wołodymyra Zełenskiego, o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych ‘Północ’ imienia ‘Bohaterów UPA’, zwracam się do Prezydenta RP z oficjalnym apelem o wszczęcie procedury pozbawienia prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego - najwyższego odznaczenia państwowego RP” - poinformował szef KP Konfederacji, Grzegorz Płaczek, na portalu X. Polityk dołączył do wpisu dokument, jaki trafił do prezydenta Karola Nawrockiego.
Order Orła Białego dla Zełenskiego
Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za duże zasługi cywilne i wojskowe dla kraju. Otrzymują go najwybitniejsi Polacy oraz najwyżsi rangą przedstawiciele państw obcych.
Jak informowała w kwietniu 2023 roku Kancelaria Prezydenta RP Andrzej Dudy, Zełenski otrzymał to odznaczenie w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, za działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka.
Jesteś dziś wzorem przywódcy, który niezłomnie stoi na straży praw człowieka; twoja postawa w ogromnej części ratuje dziś Europę przed zalewem rosyjskiego imperializmu
— mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości wręczenie orderu.
Pogrzeb zbrodniarza OUN
Kilka dni temu odbył się ponowny pogrzeb ukraińskiego zbrodniarza (jednego z współzałożycieli i liderów OUN). Prochy Andrija Melnyka i jego małżonki zostały pochowane na Narodowym Cmentarzu Wojskowym Ukrainy pod Kijowem.
W uroczystościach wziął udział prezydent Wołodymyr Zełenski, który oświadczył, że Melnyk walczył o to, aby Ukraina była wolna.
Szef państwa zapowiedział, że wkrótce do kraju powrócą szczątki innych działaczy; trwają zabiegi o sprowadzenie prochów pierwszego przywódcy OUN Jewhena Konowalca.
„Polskie władze muszą zażądać”
Prezydent Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”! Dobitnych słów pod adresem Kijowa nie szczędził kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek.
Ambasador Ukrainy powinien zostać natychmiast wezwany do MSZ gdzie polskie władze muszą zażądać jednoznacznych wyjaśnień i wycofania się z tej decyzji. Jeśli Zełenski nie cofnie tego skandalicznego gestu, Polska powinna przejść od dyplomatycznych komunikatów do realnych działań politycznych i konsekwencji w relacjach bilateralnych z ograniczeniem wsparcia włącznie
— wskazywał konieczne rozwiązania w swoim wpisie na portalu X.
„Pozbawienia prezydenta Ukrainy Orderu”
Przewodniczący KP konfederacji poszedł o krok dalej i wystąpił do prezydenta Karola Nawrockiego z oficjalnym wnioskiem.
W związku z decyzją prezydenta Ukrainy, Pana Wołodymyra Zełenskiego, o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” imienia „Bohaterów UPA”, zwracam się do Prezydenta RP z oficjalnym apelem o wszczęcie procedury pozbawienia prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego - najwyższego odznaczenia państwowego RP
— czytamy we wpisie Grzegorza Płaczka na portalu X.
Posiadacze tego orderu powinni swoim działaniem okazywać szacunek wobec pamięci historycznej, godności Narodu Polskiego oraz fundamentów wzajemnego szacunku między państwami. Gloryfikowanie formacji odpowiedzialnej za zbrodnie na ludności polskiej nie może pozostawać bez reakcji ze strony władz Rzeczypospolitej Polskiej
— wskazał polityk.
W obecnej sytuacji potrzebne są konkretne działania i formalne kroki podejmowane w interesie Państwa Polskiego oraz w obronie pamięci ofiar. Dlatego, jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kieruję oficjalne pismo do Prezydenta RP, Pana Karola Nawrockiego
— zakończył Płaczek.
