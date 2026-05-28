Rząd chce dogodzić artystom. Co na to Kukiz? Ciekawa opinia

„Państwo możecie myśleć, że artysta to jest Kukiz, Rodowicz, Borysewicz i tak dalej, a nie dostrzegacie tych wszystkich ludzi, dzięki którym Kukiz czy Borysewicz istnieją, tych wszystkich ludzi drugiego i trzeciego planu” - powiedział poseł Paweł Kukiz na antenie Polsat News, odnosząc się do rządowego projektu dopłaty artystom do ZUS.
Na ostatnim posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, który został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chodzi o dopłaty do składek ZUS dla artystów zawodowych.
Ci najwięksi, najsławniejsi artyści przez całe stulecia, pamiętacie, znacie te historie, bardzo często długie lata cierpieli po prostu biedę
— przekonywał premier Donald Tusk.
Czytaj także
Na marginesie dodajmy, że wprowadzenie ustawy o zawodzie artysty znalazło się w przedwyborczym programie Koalicji Obywatelskiej „100 konkretów na 100 dni”.
Przypomnijmy, że w styczniu 2026 r. szefowa resortu kultury Marta Cienkowska przedstawiła w Sejmie główne założenia do projektu. Nie wspomniała tylko o jednej sprawie - tajemniczym słowie „dwunastokrotność” dopisanym do projektu w 2025 r., co ujawnił na portalu X Krzysztof Stanowski, porównując sprawę do sformułowania „lub czasopisma” znanego z afery Rywina z czasów rządów SLD. Z kolei inni przeciwnicy projektu ustawy - m.in. politycy i działacze Konfederacji - zauważają, że skorzystają na nim m.in. migranci i uchodźcy.
Czytaj także
Nic więc dziwnego, że cały ten obraz wywołał potężną burzę!
„Nie dostrzegacie tych wszystkich ludzi”
O sprawę został zapytany były lider „Piersi”, Paweł Kukiz. Polityk zwrócił się do Polaków, żeby nie traktować wszystkich artystów jednakowo.
Dlatego, że państwo możecie myśleć, że artysta to jest Kukiz, Rodowicz, Borysewicz i tak dalej, a nie dostrzegacie tych wszystkich ludzi, dzięki którym Kukiz czy Borysewicz istnieją, tych wszystkich ludzi drugiego i trzeciego planu
— powiedział na antenie Polsat News.
Kukiz ocenił rządowy projekt jako „niedoprecyzowany”, a do jego finansowania nie powinno się wyciągać pieniędzy od Polaków.
Uważam, że w jakiś sposób państwo powinno przynajmniej mobilizować organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi czy wykonawczymi do partycypacji w zapewnianiu tym muzykom środków na przetrwanie w okresie emerytalnym
— wyjaśnił.
Obciążyć podatkiem grupę zawodową muzyków, artystów i wtedy ci, którzy zababrają miliony odprowadzają kwotę na tych, którzy takich pieniędzy nie zarabiają
— dodał.
Odniósł się krytycznie, do organów, które mają przeprowadzać weryfikacje.
Pojawia się wątpliwość, na ile te komisje będą uczciwe?
— zastanawiał się.
Czytaj także
xyz/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761319-rzad-chce-dogodzic-artystom-co-na-to-kukiz-ciekawa-opinia
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.