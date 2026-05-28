Rząd spłaca dług takim... "artystom". Absurdalny występ Kapeli

Marta Cienkowska podczas gali XXIII edycji programu stypendialnego „Młoda Polska”, 27 bm. na Zamku Królewskim w Warszawie oraz wpis Kanału Zero (screen z X) / autor: PAP/Albert Zawada/X-Kanał Zero (screen)
Marta Cienkowska postanowiła pomóc „biednym” artystom, wysunęła pomysł dopłat do ZUS. Sprawa wywołała duże oburzenie, które potęgowane jest wystąpieniami choćby Jasia Kapeli - obdarowanego przez Cienkowską funduszami na pisanie piosenek do musicalu o aborcji… Kapela w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Kanale Zero, wyartykułował kilka absurdalnych (lekko mówiąc) sformułowań.

Donald Tusk zapewne postanowił przykryć jedną z kolejnych afer, które dotyczą jego ugrupowania. Rząd koalicji 13 grudnia poinformował, że zamierza dopłacać artystom do ZUS. Można mieć nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę, którą zapewne przeproceduje w Sejmie ekipa Tuska.

Od kilku dni w polskiej przestrzeni publicznej wrze. Obrońcy pomysłu (szeroko rozumiana lewica) nie widzą problemu w tym, że Polskie państwo ma dotować artystów, podczas gdy finanse i Spółki Skarbu Państwa szorują po dnie. Twarzą dego absurdalnego pomysłu jest minister kultury Marta Cienkowska.

Nic użytecznego społecznie pan nie robi”

Jednym z tych, którzy się cieszą na rządowy pomysł jest Jaś Kapela - wątpliwej jakości „artysta”. Kapela był gościem redaktora Jacka Prusinowskiego w Kanale Zero. Oczywiście podczas rozmowy poruszono kwestię artystów, a Kapela pokusił się o zadanie absurdalnego pytania…

Zastanawiam się dlaczego kasjerka w Lidlu jest bardziej uprzywilejowana i zarabia więcej na kasie niż ja po 15 latach pracy intelektualnej?

— zapytał.

Może nic użytecznego społecznie pan nie robi

— odpowiedział dziennikarz.

Redaktor Prusinowski zapytał również o kwestię funduszy, jakie Kapela dostał od państwa. Za pisanie piosenek do musicalu o aborcji…

Od 2 miesięcy toczy się imba, że ja 60 tysięcy dostałem. No, wielkie pieniądze

— powiedział Kapela.

No tak, wielkie pieniądze

— odpowiedział dziennikarz.

Ławka w parku potrafi tyle kosztować

— ciągnął Kapela.

Co w przypadku, gdy ten musical nie powstanie?

Mam nadzieję, że kiedyś powstanie. Jeśli nie powstanie, to  nie dlatego, że ja się nie wywiązałem

— odpowiedział lewicowy „artysta”.

To będzie znaczyło, że pan napisał na kolanie paręnaście piosenek i wziął 60 tys.

— skontrował interlokutor Kapeli.

Hejt wobec mojej twórczości jest tak duży, że ktokolwiek boi się o tym mówić

— stwierdził Kapela.

To jest teraz pana linia obrony, taka będzie wymówka. Nie będzie tego musicalu, bo mierzę się z hejtem

— zripostował red. Prusinowski.

Ekipa Tuska po raz kolejny chce sięgać po ciężko wypracowane pieniądze Polaków, żeby spłacić swój dług względem artystów, choć w przypadku Kapeli, obrazą dla słowa „artysta” byłoby zestawienie go z tym wątpliwym lewicowym celebrytą…

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

