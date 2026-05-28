Rząd spłaca dług takim... "artystom". Absurdalny występ Kapeli

Marta Cienkowska postanowiła pomóc „biednym” artystom, wysunęła pomysł dopłat do ZUS. Sprawa wywołała duże oburzenie, które potęgowane jest wystąpieniami choćby Jasia Kapeli - obdarowanego przez Cienkowską funduszami na pisanie piosenek do musicalu o aborcji… Kapela w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Kanale Zero, wyartykułował kilka absurdalnych (lekko mówiąc) sformułowań.
Donald Tusk zapewne postanowił przykryć jedną z kolejnych afer, które dotyczą jego ugrupowania. Rząd koalicji 13 grudnia poinformował, że zamierza dopłacać artystom do ZUS. Można mieć nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę, którą zapewne przeproceduje w Sejmie ekipa Tuska.
Od kilku dni w polskiej przestrzeni publicznej wrze. Obrońcy pomysłu (szeroko rozumiana lewica) nie widzą problemu w tym, że Polskie państwo ma dotować artystów, podczas gdy finanse i Spółki Skarbu Państwa szorują po dnie. Twarzą dego absurdalnego pomysłu jest minister kultury Marta Cienkowska.
„Nic użytecznego społecznie pan nie robi”
Jednym z tych, którzy się cieszą na rządowy pomysł jest Jaś Kapela - wątpliwej jakości „artysta”. Kapela był gościem redaktora Jacka Prusinowskiego w Kanale Zero. Oczywiście podczas rozmowy poruszono kwestię artystów, a Kapela pokusił się o zadanie absurdalnego pytania…
Zastanawiam się dlaczego kasjerka w Lidlu jest bardziej uprzywilejowana i zarabia więcej na kasie niż ja po 15 latach pracy intelektualnej?
— zapytał.
Może nic użytecznego społecznie pan nie robi
— odpowiedział dziennikarz.
Redaktor Prusinowski zapytał również o kwestię funduszy, jakie Kapela dostał od państwa. Za pisanie piosenek do musicalu o aborcji…
Od 2 miesięcy toczy się imba, że ja 60 tysięcy dostałem. No, wielkie pieniądze
— powiedział Kapela.
No tak, wielkie pieniądze
— odpowiedział dziennikarz.
Ławka w parku potrafi tyle kosztować
— ciągnął Kapela.
Co w przypadku, gdy ten musical nie powstanie?
Mam nadzieję, że kiedyś powstanie. Jeśli nie powstanie, to nie dlatego, że ja się nie wywiązałem
— odpowiedział lewicowy „artysta”.
To będzie znaczyło, że pan napisał na kolanie paręnaście piosenek i wziął 60 tys.
— skontrował interlokutor Kapeli.
Hejt wobec mojej twórczości jest tak duży, że ktokolwiek boi się o tym mówić
— stwierdził Kapela.
To jest teraz pana linia obrony, taka będzie wymówka. Nie będzie tego musicalu, bo mierzę się z hejtem
— zripostował red. Prusinowski.
Ekipa Tuska po raz kolejny chce sięgać po ciężko wypracowane pieniądze Polaków, żeby spłacić swój dług względem artystów, choć w przypadku Kapeli, obrazą dla słowa „artysta” byłoby zestawienie go z tym wątpliwym lewicowym celebrytą…
xyz/Kanał Zero/X
