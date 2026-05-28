Wczoraj w Sejmie miała miejsce burzliwa debata w związku z dwoma projektami ustaw o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu, a także projektem ustawy wprowadzającej ją w życie, a więc pod innymi nazwami - projektach ustaw o związkach partnerskich. Koalicja 13 grudnia za wszelką cenę chce przeforsować te lewicowe projekty, dla których do niedawna nie było nawet zgody wśród partii koalicyjnych i dopiero po zastąpieniu nazwy związków partnerskich statusem osoby najbliższej poparli ją posłowie PSL-u. To zadziwiająca wolta tej partii, która ciągle próbuje uchodzić za formację konserwatywną, blokującą inicjatywy ideologiczne w tej koalicji, ale akurat w tym przypadku, przedstawiciele tej formacji, stali się wręcz motorem napędowym tych dwóch projektów ustaw.
W czasie tej debaty po wielokroć przypominano brzmienie art. 18 Konstytucji RP „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo, znajdują się pod ochroną i opieką państwa”, żądając od rządzącej koalicji, przestrzegania tego zapisu. Wyrazem realizacji art. 18 Konstytucji RP o ochronie i opiece państwa nad małżeństwem, rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem są przywileje finansowe takie jak: wspólne rozliczanie się małżonków podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), zerowa stawka podatku od spadków i darowizn, czy korzystanie z różnego rodzaju zasiłków i pomocy socjalnej przewidzianych dla rodzin. W projekcie ustawy wszystkie te przywileje finansowe dla rodzin przewidziano dla związków partnerskich, co jest w oczywisty sposób sprzeczne ze wspomnianym art. 18 Konstytucji RP, który mówi wprost, że wysiłek finansowy państwa jest skierowany tylko do rodzin, w tym przede wszystkim tych posiadających i wychowujących dzieci. W ocenie skutków tej regulacji tzw. OSR rząd zapisał, że w ciągu 10 najbliższych lat, koszty związane z jej obowiązywaniem wyniosą ok, 2,5 mld zł, ale wszystko wskazuje na to, że je celowo zaniżono, żeby nie wywołać dodatkowych negatywnych emocji społecznych.
Nie ulega bowiem wątpliwości, że gdyby ten projekt ustawy o statusie umowy najbliższej wymagającej tylko zawarcia umowy notarialnej między dwoma osobami, którą równie łatwo, jak można zawrzeć, można także rozwiązać, może oznaczać wprowadzenie wręcz bramy do różnego rodzaju optymalizacji podatkowych. Wspólne opodatkowanie PIT daje możliwość dużych korzyści finansowych szczególnie przy dużych różnicach w dochodach osób korzystających z tego rozwiązania, a jeszcze większe daje zerowa stawka w podatku od spadków i darowizn. Bowiem w pierwszej grupie podatkowej tzw. grupie 0 można sobie przekazywać majątek, wartości pieniężne bez żądnych ograniczeń co do wartości i kwot, więc tego rodzaju umowy notarialne mogą być zawierane tylko po to, aby uniknąć dużych kwot tego podatku. A więc uszczuplenia podatkowe związane ze statusem osoby najbliższej mogą sięgać setek milionów, a nawet miliardów złotych rocznie, co jest wręcz niebywałym skandalem w sytuacji, kiedy od ponad 2 lat rządów koalicji 13 grudnia w budżecie brakuje pieniędzy dosłownie na wszystko.
Oprócz projektu ustawy o statusie osoby najbliższej, która będzie zapewne uchwalona przez koalicję 13 grudnia jeszcze podczas obecnego posiedzenia Sejmu, rząd Tuska przyjął projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym dla osób wykonujących zawód artystyczny, czyli dopłatach z budżetu do składek ZUS, tego rodzaju osób. W tym projekcie stosunkowo wysoko zakreślono poziom dochodów artystów, którym przysługiwałyby takie dopłaty (dochody do 68 tys. zł brutto rocznie), że może być nim objęte ponad 20 tysięcy osób, a to oznaczałoby wydatki budżetowe, rzędu 400 mln zł rocznie. Co więcej, decyzjami o przyznaniu tych do dotacji, zajmowałyby się dwa organy Rada Programowa i Komisja Opiniująca, ta pierwsza miałaby liczyć 15 osób powoływanych na 4-letnią kadencją, ta druga licząca aż 155 osób, przy czym członkom Rady przysługiwałoby wynagrodzenie nie większe niż 50% płacy minimalnej za każde posiedzenie (obecnie 2,4 tys. zł brutto), a członkom komisji 5% minimalnego wynagrodzenia za każdą opinię dotyczącą pojedynczego artysty (obecnie do 240 zł brutto).
Te skandaliczne projekty poważnie obciążające budżet państwa są forsowane w sytuacji, gdy jak już wspomniałem, brakuje pieniędzy dosłownie na wszystko, w tym szczególnie w ochronie zdrowia, gdzie minister co i rusz ogłasza cięcia wydatków, które oznaczają poważne ograniczenia w dostępie pacjentów do usług medycznych finansowanych z pieniędzy publicznych. Ba właśnie w tych dniach ministerstwo finansów opublikowało dane dotyczące rozliczeń PIT za rok 2025, z których wynika, że w tamtym roku, ze względu na brak waloryzacji progów podatkowych, dodatkowo blisko 500 tysięcy podatników znalazło się w II grupie podatkowej, w związku z tym zapłacili podatek wg stawki 32% od dochodów przekraczających 120 tys. zł rocznie. Rządząca koalicja odrzuciła projekty zarówno podniesienia kwoty wolnej w PIT do 60 tysięcy, co zresztą było ich zobowiązaniem wyborczym czy podniesienie II progu podatkowego ze 120 tysięcy do 140 tysięcy, uzasadniając to brakiem środków w budżecie, natomiast jak się okazuje, mają się znaleźć jednak środki na status osoby najbliższej czy składki ZUS dla niespełnionych artystów.
Ustawa o statusie osoby najbliższej i ustawa wprowadzająca ją w życie zostaną zapewne uchwalone jeszcze w tym tygodniu, dobrze więc, że współpracownicy prezydenta Nawrockiego, zapowiedzieli wczoraj, że ustaw w tym kształcie, jako niezgodnych z Konstytucją RP i nowelizujących ponad 200 ustaw obecnie obowiązujących, głowa państwa po prostu, nie podpisze. Nie może być zgody na podważanie instytucji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa, tylko dlatego, że koalicja 13 grudnia, chcąc trwać przy władzy, zdecydowała się spełnić pomysły ideologiczne Lewicy, jednocześnie przyzwalając, aby pozbawić z tego tytułu budżet państwa, setek milionów złotych rocznie.
