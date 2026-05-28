Czarzasty na zwarcie z Tuskiem? Ona może kandydować w Krakowie!

Aleksander Miszalski z (KO) został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa. W związku z tym odbędą się niebawem wybory nowego włodarza. Partia Donalda Tuska nie zdążyła się nacieszyć panowaniem pod Wawelem. Słabość KO chcą wykorzystać różne ugrupowania, w tym Nowa Lewica Włodzimierza Czarzastego. Wiceprzewodniczący partii, Krzysztof Gawkowski, wypowiedział się na temat swojego faworyta na kandydata: „Jestem fanem Darii Gosek-Popiołek”.
Dziś w TVN24 wicepremier, minister cyfryzacji oraz wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski potwierdził, że jego partia wystawi własnego kandydata na prezydenta Krakowa.
Interes Lewicy jest taki, że w Krakowie wystawiamy własnego kandydata, bo walczymy o pełną pulę
— powiedział Gawkowski.
Dopytywany o to, kim jest ten kandydat, Gawkowski najpierw powiedział, że „trwają rozmowy”. Potem dodał:
Ja jestem fanem Darii Gosek-Popiołek, kibicuję jej, mam nadzieję, że się zgodzi, mam nadzieję, że partia się zgodzi i będziemy ją popierać.
„Jest z innej bajki niż bajka lewicowa”
Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy był pytany, czy jego partia może poprzeć kandydaturę Łukasz Gibały, który był głównym konkurentem odwołanego w niedzielę z funkcji prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.
Znam Gibałę, lubię Gibałę, wiem, jakim jest człowiekiem, ale jest z innej bajki niż bajka lewicowa
— powiedział Gawkowski.
Krakowianie w referendum odwołali Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta Krakowa. Oznacza to przedterminowe wybory. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Kodeks wyborczy wskazuje, że wybory przedterminowe powinny odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.
Czytaj także
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761308-czarzasty-na-zwarcie-z-tuskiem-ona-moze-kandydowac-w-krakowie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.