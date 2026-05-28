Mecenas Bartosz Lewandowski zauważył, że wyrok niemieckiego sądu, w którym krytycznie oceniono stan polskiego więziennictwa, może być niezwykle istotny w kontekście polowania na Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego. „Dochodzi teraz nowy argument: Polska pod rządami Waldemara Żurka i Donalda Tuska nie gwarantuje odpowiedniego stanu więziennictwa, a tym samym przestrzegania praw człowieka” - napisał.
Niemiecki sąd właśnie wymierzył potężny cios Ministerstwu Sprawiedliwości Waldemara Żurka, w którym za więziennictwo odpowiada p. min. Maria Ejchart, a który ma także ogromny wpływ na sytuację pana ministra Zbigniewa Ziobry czy Marcina Romanowskiego
— wskazał Bartosz Lewandowski we wpisie w serwisie X.
Decyzja sądu
Zauważył, że „Wyższy Sąd Krajowy w Szlezwiku-Holsztynie odmówił realizacji Europejskiego Nakazu Aresztowania do Polski i wypuścił na wolność poszukiwanego przez polskie władze”.
Powód? Zły stan więziennictwa, które realizuje definicję „nieludzkiego traktowania”
— podkreślił.
Innymi słowy: sąd w kraju „o wyższej kulturze prawnej” - jak niektórzy twierdzą - właśnie „przejechał” się po stanie naszego więziennictwa, który był krytykowany przez np. Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, a obecnie nic nie dzieje się w kierunku jego poprawy
— zauważył.
W tej sprawie wypunktowano zbyt „ogólnikowe” odpowiedzi ze strony polskich władz
— ocenił.
Sprawy Ziobry i Romanowskiego
Mecenas Bartosz Lewandowski zwrócił uwagę, że może mieć to ogromny wpływ na los Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego.
Jeśli teraz Prokurator Generalny i do tego minister sprawiedliwości Waldemar Żurek chce domagać się wydania Marina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobry w politycznym śledztwie, w którym np. jeden sąd stwierdził naciski, to po słynnej wypowiedzi o uprowadzeniu posłów opozycji i przewiezieniu ich w bagażniku, dochodzi teraz nowy argument: Polska pod rządami Waldemara Żurka i Donalda Tuska nie gwarantuje odpowiedniego stanu więziennictwa, a tym samym przestrzegania praw człowieka. Kurtyna
— ocenił.
