Krzysztof Stanowski w Kanale Zero rozrysował mechanizm trwonienia pieniędzy na komisję, która ma zajmować się wnioskami ws. dopłat dla „artystów”. „Wy nie macie wstydu w ogóle ludzie” - wskazał. Nagranie zyskuje coraz większą popularność w sieci.
Donald Tusk, otwierając ostatnie posiedzenie rządu, poinformował, że Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy dotyczącej m.in. dopłat dla artystów zawodowych. Jak przekonywał, „najwięksi, najsławniejsi artyści przez całe stulecia bardzo często długie lata cierpieli po prostu biedę”.
Stanowski podjął temat
Sprawą mocną zainteresował się Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero, który próbuje dowiedzieć się od minister kultury i dziedzictwa narodowego, dlaczego podczas prac nad ustawą wskazał, że rozwiązania będą dotyczyć artystów, którzy zarobili rocznie 125 proc. dwunastokrotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.
Zauważył ponadto, że nad dopłatami dla artystów ma czuwać 15-osobowa Rada Programowa powoływana na 4-letnią kadencję oraz 145-osobowa komisja opiniująca. Mają oni za to pobierać sowite wynagrodzenia.
O sprawie tej mówił na nagraniu opublikowanym w Kanale Zero, gdzie na tablicy rozrysowywał absurdalne ciało kosztujące krocie polskich podatników.
Cytując klasyka, to chłop dopiero co po Polsce za…..dalał rowerem przez całą Polskę od Zakopanego do Gdańska, żeby uzbierać na chore dziecko, a oni wydają tutaj na rady programowe, na komisje oceniające
— wskazał, przywołując akcję charytatywną „Łatwogangu”.
190 złotych za rozpatrzenie wniosku jednego, na wystawę o Andrzeju Wajdzie. Na pewno w Sejmie żaden poseł nie wiedział, kim jest Andrzej Wajda. Jak mu postawiliście kartonowe zdjęcie Wajdy, to popatrzył „ooooo”. Znaczy nie wiem, może nie wiedział. Znaczy, mógł nie wiedzieć, ale jak nie wiedział, to niech nie będzie posłem
— zauważył.
Wy nie macie wstydu w ogóle ludzie. Te pieniądze wyciekają. Wszędzie wyciekają. Trwonicie to na potęgę dla znajomych, dla znajomych królika. Te kilometrówki wasze. Przecież to jest skandal jeden wielki, gdzie jakieś priorytety są zachowane
— dodał.
