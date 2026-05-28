Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że cieszy się, iż sędzia Zbigniew Kapiński został I prezesem Sądu Najwyższego. Jak dodał, powołanie Kapińskiego na I prezesa SN, to dobra decyzja dla Polski i podjął ją osobiście.
Sprawa Kapińskiego
W poniedziałek rzecznik prezydenta Rafała Leśkiewicz informował, że prezydent Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na I prezesa Sądu Najwyższego. Funkcję I prezesa SN Kapiński objął w środę.
Wobec tej nominacji krytyczni byli m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i b. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz. Argumentowali, że był on w składzie sędziowskim, który w 2000 r. uznał za prawdziwe oświadczenie lustracyjne Lecha Wałęsy, że nie był agentem służb specjalnych PRL. „Karolu Nawrocki popełniłeś straszny błąd i nawet to, kto i w jaki sposób Cię do tego namówił, nie tłumaczy tego błędu” - napisał prof. Cenckiewicz na platformie X po ogłoszeniu tego powołania.
„Dokonałbym po raz drugi”
O te komentarze prezydent został zapytany na konferencji prasowej podczas środowej wizyty w Szwajcarii.
Po stronie Prezydenta RP jest podejmowanie najlepszych dla Polski decyzji, a nie zajmowanie się komentarzami czy kwestiami publicystycznymi. Ja takiej decyzji osobiście dokonałem, biorąc pod uwagę wszystkie kandydatury na I prezesa SN, zagłębiając się - bo była to ważna decyzja - w życiorysy wszystkich kandydatów i dokonując najlepszej decyzji, której dokonałbym po raz drugi
— odpowiedział prezydent.
Jak dodał, nie jest zadaniem prezydenta „skupiać się na publicystycznych komentarzach, niezależnie z której strony pochodzą”.
Myślę, że to była dobra decyzja dla Polski i cieszę się, że pan Kapiński został prezesem SN
— podkreślił Nawrocki.
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761292-wybor-nowego-i-prezesa-sn-prezydent-odpowiedzial-na-krytyke
