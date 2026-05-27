Tusk zapłacił Cenckiewiczowi. "Niech szef SKW ze swoich odda"

  • Polityka
  • opublikowano:
Tusk zapłacił Cenckiewiczowi / autor: Fratria
Tusk zapłacił Cenckiewiczowi / autor: Fratria

Sławomir Cenckiewicz poinformował, że po długim czasie oczekiwania premier Donald Tusk ostatecznie uznał wyroki sądów i jego kancelaria wypłaciła zasądzoną mu kwotę.

Stało się! Premier Donald Tusk po bardzo długiej zwłoce ostatecznie uznał pozytywne dla mnie wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego unieważniające bezprawne cofnięcie mi poświadczeń bezpieczeństwa przez SKW (Kisłowską i Stróżyka)!

— przekazał w mediach społecznościowych Sławomir Cenckiewicz, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

I w związku z tym kancelaria Tuska wpłaciła zasądzoną kwotę na moje konto! Klęska Tuska, Stróżyka i Kisłowskiej a moje wielkie zwycięstwo! Panie Premierze, niech szef SKW ze swoich odda do KPRM „przewaloną” przez państwo kwotę!

— wskazał.

O co chodzi?

Przypominamy, że w kwietniu Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne KPRM od wyroków WSA, który uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla obecnego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza.

Chodziło o decyzję szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosława Stróżyka z lipca 2024 r. o cofnięciu Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa, wymaganych do dostępu do informacji niejawnych. Organ drugiej instancji, czyli Prezes Rady Ministrów, utrzymał decyzje szefa SKW w mocy.

W listopadzie 2024 r. Cenckiewicz zaskarżył tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a ten 17 czerwca ub.r. ją uchylił.

W sierpniu 2025 r. rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że KPRM wniosła skargi kasacyjne do NSA od wyroków WSA z czerwca 2025 r. Dobrzyński mówił wtedy o braku zgody na argumentacje przedstawioną w uzasadnieniu wyroku WSA.

Czytaj także

Adrian Siwek/X/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych