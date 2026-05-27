Sławomir Cenckiewicz poinformował, że po długim czasie oczekiwania premier Donald Tusk ostatecznie uznał wyroki sądów i jego kancelaria wypłaciła zasądzoną mu kwotę.
Stało się! Premier Donald Tusk po bardzo długiej zwłoce ostatecznie uznał pozytywne dla mnie wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego unieważniające bezprawne cofnięcie mi poświadczeń bezpieczeństwa przez SKW (Kisłowską i Stróżyka)!
— przekazał w mediach społecznościowych Sławomir Cenckiewicz, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
I w związku z tym kancelaria Tuska wpłaciła zasądzoną kwotę na moje konto! Klęska Tuska, Stróżyka i Kisłowskiej a moje wielkie zwycięstwo! Panie Premierze, niech szef SKW ze swoich odda do KPRM „przewaloną” przez państwo kwotę!
— wskazał.
O co chodzi?
Przypominamy, że w kwietniu Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne KPRM od wyroków WSA, który uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla obecnego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza.
Chodziło o decyzję szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosława Stróżyka z lipca 2024 r. o cofnięciu Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa, wymaganych do dostępu do informacji niejawnych. Organ drugiej instancji, czyli Prezes Rady Ministrów, utrzymał decyzje szefa SKW w mocy.
W listopadzie 2024 r. Cenckiewicz zaskarżył tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a ten 17 czerwca ub.r. ją uchylił.
W sierpniu 2025 r. rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że KPRM wniosła skargi kasacyjne do NSA od wyroków WSA z czerwca 2025 r. Dobrzyński mówił wtedy o braku zgody na argumentacje przedstawioną w uzasadnieniu wyroku WSA.
Adrian Siwek/X/PAP
