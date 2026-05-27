Burza, która przetacza się nad projektem dot. dopłat do emerytur dla artystów, nie cichnie! Dosadnym komentarzem podzielił się teraz w sieci jeden z liderów Konfederacji. „Jeżeli artysta nie potrafi na siebie zarobić, to nie jest artystą, tylko hobbystą. Nie tworzy sztuki, tylko badziew” - napisał Sławomir Mentzen, prezentując hasło: „STOP finansowaniu nierobów, beztalenci i darmozjadów z naszych pieniędzy!”.
Aż tak chcą „pomóc” artystom
Na ostatnim posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, który został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chodzi o dopłaty do składek ZUS dla artystów zawodowych.
Ci najwięksi, najsławniejsi artyści przez całe stulecia, pamiętacie, znacie te historie, bardzo często długie lata cierpieli po prostu biedę
— przekonywał premier Donald Tusk. Na marginiesie dodajmy, że wprowadzenie ustawy o zawodzie artysty znalazło się w przedwyborczym programie Koalicji Obywatelskiej „100 konkretów na 100 dni”.
Przypomnijmy, że w styczniu 2026 r. szefowa resortu kultury Marta Cienkowska przedstawiła w Sejmie główne założenia do projektu. Nie wspomniała tylko o jednej sprawie - tajemniczym słowie „dwunastokrotność” dopisanym do projektu w 2025 r., co ujawnił na portalu X Krzysztof Stanowski, porównując sprawę do sformułowania „lub czasopisma” znanego z afery Rywina z czasów rządów SLD. Z kolei inni przeciwnicy projektu ustawy - m.in. politycy i działacze Konfederacji - zauważają, że skorzystają na nim m.in. migranci i uchodźcy.
Nic więc dziwnego, że cały ten obraz wywołał potężną burzę!
Mentzen nie owija w bawełnę
Znany ze swojego ciętego języka i wolnorynkowych poglądów Sławomir Mentzen - jeden z liderów Konfederacji i szef Nowej Nadziei - postanowił podzielić się swoim dosadnym komentarzem.
Projekt wypłaty emerytur artystom, którym nie chciało się płacić składek, którzy tworzą sztukę, której nikt nie chce jest niesprawiedliwy względem tych Polaków, którym chce się pracować i którzy muszą płacić składki
— czytamy w serwisie X.
Jeżeli artysta nie potrafi na siebie zarobić, to nie jest artystą, tylko hobbystą. Nie tworzy sztuki, tylko badziew. A jeżeli próbuje nas wszystkich do tego orżnąć na kasę, to jest jeszcze złodziejem i niech spada
— dodał.
Na koniec wpisu Mentzena pada mocne hasło:
STOP finansowaniu nierobów, beztalenci i darmozjadów z naszych pieniędzy!
