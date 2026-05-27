Pojawiły się nowe informacje dotyczące Kamili L. i jej męża Przemysława L. Według inromacji jednego z mediów, para skazana w sprawie pedofilsko-zoofilskiej często bywała w klubie dla swingersów pod Częstochową. W sieci pojawiają się pytania, czy nie jest to ta sama „placówka”, która otrzymała dotację z programu KPO.
Wciąż niewyjaśniona pozostaje afera pedofilsko-zoofilska w Koalicji Obywatelskiej. Kilka miesięcy temu opinia publiczna dowiedziała się o szokującej sprawie Kamili L. oraz jej męża Przemysława L.
Kobieta została skazana na 6,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności. Jej mąż na 25 lat. Ofiarą ich działań była m.in. małoletnia córka Kamili L.
W całej sprawie najbardziej bulwersujące jest jednak bezczynność Koalicji Obywatelskiej. Kamila L. zarzuty usłyszała bowiem już w 2023 roku, a potem jeszcze długi czas brała aktywny udział w życiu partii.
Czytaj także
Nowe ustalenia
Nowe informacje w tej sprawie przedstawił portal Niezalezna.pl, który przekazał, że dotarł do akt śledztwa oraz materiałów sądowych związanych ze sprawą.
Według ustaleń portalu, Przemysław i Kamila L. mieli uczestniczyć w spotkaniach dla swingersów w całej Polsce, ale szczególnie upodobali sobie miejsce pod Częstochową. Przemysław L. zeznał, że „pili dużo alkoholu, wyjeżdżali do klubów dla swingersów, uprawili seks przy kimś, z czasem te perwersje się powiększały”.
To ten sam klub?
W sieci pojawiają się pytania, czy przypadkiem ów chętnie odwiedzany przez Kamilę L. klub dla swingersów przypadkiem nie jest tym samym, który otrzymał dofinansowane… ze środków KPO.
Przypominamy, że podczas afery KPO wyszło na jaw, że unijne dofinansowanie otrzymał wówczas klub dla swingersów z Lublińca pod Częstochową.
Może warto sprawdzić, czy ten klub pod Częstochową, w którym spotykało się małżeństwo L. z Kłodzka, to nie ten sam „klub swingersów spod Częstochowy”, który dostał pieniądze z KPO. Zaskakująca zbieżność
— pytał dziennikarz Daniel Liszkiewicz.
Czytaj także
- Afery kłodzkiej ciąg dalszy. Kamili L. Urząd Miasta miał przyznać mieszkanie. Otrzymała najwięcej punktów i priorytet
- KO i obrzydliwa historia z Kłodzka. Kim jest Kamila L. skazana za nieudzielenie pomocy małoletniej ofierze gwałtów?
- UJAWNIAMY. Telewizja wPolsce24 dotarła do kolejnych zdjęć Wielichowskiej z Kamilą L.! Razem były na festynie w Kudowie-Zdroju
wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761283-nowa-odslona-afery-z-kamila-l-w-tle-klub-dla-swingersow-i-kpo
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.