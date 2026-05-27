Prezydent Nawrocki w Szwajcarii: Chcemy, żeby Europa była silna i bezpieczna

  • Polityka
Prezydent Karol Nawrocki w Szwajcarii / autor: PAP/Przemysław Piątkowski
W obecnej sytuacji geopolitycznej trzeba robić wszystko, co w naszej mocy, aby wzmacniać wspólne bezpieczeństwo w Europie - podkreślił podczas dzisiejszego wystąpienia w parlamencie Szwajcarii prezydent Karol Nawrocki. Wraz z naszymi partnerami chcemy, aby Europa była silna i bezpieczna - dodał.

Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką rozpoczęli w środę dwudniową wizytę w Szwajcarii.

Prezydent, przemawiając w parlamencie Szwajcarii, zwrócił uwagę, że świat pogrąża się w chaosie i konfliktach.

W obecnej sytuacji geopolitycznej musimy robić wszystko, co w naszej mocy, aby wzmacniać wspólne bezpieczeństwo w Europie

— zaznaczył.

Polska inwestuje we wspólne bezpieczeństwo”

Nawrocki zwrócił uwagę, że Polska jest liderem, w naszym regionie „nie tylko, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, ale również w tym co teraz najważniejsze - w sektorze obronności i bezpieczeństwa”.

Wydajemy prawie 5 proc. naszego PKB na obronność. Polska się zbroi, inwestuje tym samym we wspólne bezpieczeństwo europejskie. Bronimy wschodniej flanki NATO, tym samym broniąc całej Europy oraz całego NATO

— powiedział prezydent.

Jak mówił, „wraz z naszymi partnerami chcemy, aby Europa była silna i bezpieczna”.

Aby osiągnąć ten cel wszystkie kraje europejskie muszą w końcu zacząć poważnie traktować te kwestie

— dodał Nawrocki.

Prezydent podkreślił też, że Polska z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w Szwajcarii toczą się dyskusje o tym, jak wzmocnić europejskie bezpieczeństwo i zdolności obronne.

Jestem przekonany, że w obliczu dzisiejszych zagrożeń wszystkie kraje na naszym kontynencie będą miały wkład na rzecz stabilnej i bezpiecznej Europy

— zaznaczył Nawrocki.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

