W obecnej sytuacji geopolitycznej trzeba robić wszystko, co w naszej mocy, aby wzmacniać wspólne bezpieczeństwo w Europie - podkreślił podczas dzisiejszego wystąpienia w parlamencie Szwajcarii prezydent Karol Nawrocki. Wraz z naszymi partnerami chcemy, aby Europa była silna i bezpieczna - dodał.
Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką rozpoczęli w środę dwudniową wizytę w Szwajcarii.
Prezydent, przemawiając w parlamencie Szwajcarii, zwrócił uwagę, że świat pogrąża się w chaosie i konfliktach.
W obecnej sytuacji geopolitycznej musimy robić wszystko, co w naszej mocy, aby wzmacniać wspólne bezpieczeństwo w Europie
— zaznaczył.
„Polska inwestuje we wspólne bezpieczeństwo”
Nawrocki zwrócił uwagę, że Polska jest liderem, w naszym regionie „nie tylko, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, ale również w tym co teraz najważniejsze - w sektorze obronności i bezpieczeństwa”.
Wydajemy prawie 5 proc. naszego PKB na obronność. Polska się zbroi, inwestuje tym samym we wspólne bezpieczeństwo europejskie. Bronimy wschodniej flanki NATO, tym samym broniąc całej Europy oraz całego NATO
— powiedział prezydent.
Jak mówił, „wraz z naszymi partnerami chcemy, aby Europa była silna i bezpieczna”.
Aby osiągnąć ten cel wszystkie kraje europejskie muszą w końcu zacząć poważnie traktować te kwestie
— dodał Nawrocki.
Prezydent podkreślił też, że Polska z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w Szwajcarii toczą się dyskusje o tym, jak wzmocnić europejskie bezpieczeństwo i zdolności obronne.
Jestem przekonany, że w obliczu dzisiejszych zagrożeń wszystkie kraje na naszym kontynencie będą miały wkład na rzecz stabilnej i bezpiecznej Europy
— zaznaczył Nawrocki.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
