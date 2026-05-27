Czarzasty chroni posła KO przed prokuraturą? Chodzi o immunitet

  • Polityka
  • opublikowano:
Czarzasty zdecydował ws. immunitetu Króla. / autor: Fratria
Czarzasty zdecydował ws. immunitetu Króla. / autor: Fratria

Koalicja 13 grudnia będzie bronić oskarżanego o korupcję posła Koalicji Obywatelskiej?Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekonywał, że wniosek europejskiej prokurator generalnej Laury Kovesi o uchylenie immunitetu posłowi KO Wojciechowi Królowi zawiera błędy formalne. Dodał, że zwrócił się o uzupełnienie wniosku i przesłanie go za pośrednictwem prokuratora generalnego.

Na początku maja br. Prokuratura Europejska (EPPO) poinformowała, że europejska prokurator generalna Laura Kovesi wystąpiła do Sejmu o uchylenie immunitetu jednemu z posłów w związku z podejrzeniem płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wniosek dotyczy posła Wojciecha Króla (KO).

Stanowisko Czarzastego

Przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu, marszałek Czarzasty powiedział, że wniosek europejskiej prokurator generalnej ws. Króla wpłynął do Sejmu drogą elektroniczną i dotyczy wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Króla.

W ocenie służb prawnych Kancelarii Sejmu wyżej wymieniony wniosek zawiera następujące błędy formalne: po pierwsze w zakresie braku wskazania jego podstawy prawnej, po drugie nie został złożony marszałkowi Sejmu za pośrednictwem prokuratora generalnego

— powiedział Czarzasty.

Dodał, że w związku z tym 21 maja „zwrócił się z pismem do europejskiego prokuratora generalnego o przesłanie wyżej wymienionego wniosku za pośrednictwem prokuratora generalnego oraz o uzupełnienie wniosku w zakresie wskazania jego podstawy prawnej w terminie 14 dni”.

Śledztwo

Śledztwo Prokuratury Europejskiej dot. podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień dot. modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przewidziane na to wsparcie z funduszy UE na lata 2021-2027 to 1,9 mld zł.

W grudniu 2025 r. śledczy zatrzymali cztery osoby. Jedna z nich do dziś pozostaje w areszcie tymczasowym. Zarzuca się jej, że od 2021 r. przekazywała poufne informacje dot. zamówień faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu. Korzyści majątkowe miały być również wypłacane w zamian za zatwierdzanie zawyżonych kosztów lub rozliczanie fikcyjnych prac.

W kwietniu 2026 r. zatrzymano kolejnych sześć osób i przedstawiono im zarzuty korupcyjne. Prokuratura Europejska poinformowała, że przeszukania były prowadzone w prywatnych mieszkaniach oraz biurze posła.

Centralne Biuro Antykorupcyjne podsumowało, że jego funkcjonariusze – działający na zlecenie Prokuratury Europejskiej – zabezpieczyli w sumie ponad 1 mln zł w gotówce, nośniki pamięci oraz dokumenty.

Łączna wartość przyjmowanych korzyści przez osoby uczestniczące w korupcyjnym procederze wynosi blisko 2,7 mln zł

— zaznaczyło CBA.

EPPO jest prokuraturą Unii Europejskiej. Odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym UE.

Czytaj także

Adrian Siwek/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych