Czarzasty chroni posła KO przed prokuraturą? Chodzi o immunitet

Koalicja 13 grudnia będzie bronić oskarżanego o korupcję posła Koalicji Obywatelskiej?Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekonywał, że wniosek europejskiej prokurator generalnej Laury Kovesi o uchylenie immunitetu posłowi KO Wojciechowi Królowi zawiera błędy formalne. Dodał, że zwrócił się o uzupełnienie wniosku i przesłanie go za pośrednictwem prokuratora generalnego.
Na początku maja br. Prokuratura Europejska (EPPO) poinformowała, że europejska prokurator generalna Laura Kovesi wystąpiła do Sejmu o uchylenie immunitetu jednemu z posłów w związku z podejrzeniem płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wniosek dotyczy posła Wojciecha Króla (KO).
Stanowisko Czarzastego
Przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu, marszałek Czarzasty powiedział, że wniosek europejskiej prokurator generalnej ws. Króla wpłynął do Sejmu drogą elektroniczną i dotyczy wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Króla.
W ocenie służb prawnych Kancelarii Sejmu wyżej wymieniony wniosek zawiera następujące błędy formalne: po pierwsze w zakresie braku wskazania jego podstawy prawnej, po drugie nie został złożony marszałkowi Sejmu za pośrednictwem prokuratora generalnego
— powiedział Czarzasty.
Dodał, że w związku z tym 21 maja „zwrócił się z pismem do europejskiego prokuratora generalnego o przesłanie wyżej wymienionego wniosku za pośrednictwem prokuratora generalnego oraz o uzupełnienie wniosku w zakresie wskazania jego podstawy prawnej w terminie 14 dni”.
Śledztwo
Śledztwo Prokuratury Europejskiej dot. podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień dot. modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przewidziane na to wsparcie z funduszy UE na lata 2021-2027 to 1,9 mld zł.
W grudniu 2025 r. śledczy zatrzymali cztery osoby. Jedna z nich do dziś pozostaje w areszcie tymczasowym. Zarzuca się jej, że od 2021 r. przekazywała poufne informacje dot. zamówień faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu. Korzyści majątkowe miały być również wypłacane w zamian za zatwierdzanie zawyżonych kosztów lub rozliczanie fikcyjnych prac.
W kwietniu 2026 r. zatrzymano kolejnych sześć osób i przedstawiono im zarzuty korupcyjne. Prokuratura Europejska poinformowała, że przeszukania były prowadzone w prywatnych mieszkaniach oraz biurze posła.
Centralne Biuro Antykorupcyjne podsumowało, że jego funkcjonariusze – działający na zlecenie Prokuratury Europejskiej – zabezpieczyli w sumie ponad 1 mln zł w gotówce, nośniki pamięci oraz dokumenty.
Łączna wartość przyjmowanych korzyści przez osoby uczestniczące w korupcyjnym procederze wynosi blisko 2,7 mln zł
— zaznaczyło CBA.
EPPO jest prokuraturą Unii Europejskiej. Odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym UE.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761276-czarzasty-chroni-posla-ko-przed-prokuratura-chodzi-o-immunitet
