Polska podpisała traktat z Wielką Brytanią. Rosja w tle

Dziś w Londynie doszło do parafowania traktatu między Polską a Wielką Brytanią - traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Sygnatariuszami byli premierzy: Keir Starmer i Donald Tusk.
Szefowie obu rządów podpisali traktat w muzeum poświęconym Bitwie o Anglię, gdzie upamiętnieni są także polscy lotnicy, którzy brali w niej udział.
Premier Starmer powiedział, że to historyczne porozumienie i pokoleniowe podniesienie do wyższej rangi relacji między oboma krajami w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Zwrócił też uwagę na miejsce podpisania dokumentu, które łączy historię obu krajów.
„Podobne wyzwania”
Mamy długą wspólną historię razem, dzielimy podobne wartości, walczyliśmy razem i mamy też dziś podobne wyzwania
— powiedział premier Wielkiej Brytanii.
Podkreślił, że dla obu krajów nie ma dziś większego wyzwania niż agresywna polityka Rosji.
Starmer wskazał, że w ramach traktatu Polska i Wielka Brytania będą rozwijać swoje dotychczasowe relacje. Wymienił m.in. wspólne szkolenia wojsk, dzielenie się zdolnościami obronnymi, współpracę przy produkcji zaawansowanej broni i wzajemne inwestycje.
To jest niezmiernie ważne z punktu widzenia sygnału dla świata o sile relacji pomiędzy naszymi krajami
— zaznaczył. Dodał, że traktat dotyczy też współdziałania w zakresie zwalczania nielegalnej migracji i innych zagrożeń.
„Chcemy bronić”
Premier Tusk zaznaczył, że Zjednoczone Królestwo i Rzeczpospolita potrzebują współpracy na najwyższym poziomie pomiędzy rządami, państwami i narodami.
Zwrócił uwagę, że na wstępie dokumentu wprost wymieniono jego cele.
Po pierwsze, co chcemy bronić? Chcemy bronić bezpiecznej Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Chcemy bronić bezpiecznej Polski, naszych terytoriów, naszych granic. Po drugie chcemy chronić cyberprzestrzeń, bo nowoczesne technologie powodują, że dzisiaj nikt nie czuje się bezpieczny i współpraca w tej dziedzinie jest tak istotna
— podkreślił premier.
„Wzmocnić NATO”
Po trzecie powiedzieliśmy sobie, że chcemy chronić nas, ale także szerszą wspólnotę. Robimy to w ramach NATO, po to, żeby wzmocnić NATO. Chcemy być bardziej praktyczni, szybsi w reakcji, kiedy będzie taka potrzeba
— powiedział Tusk.
Wskazał, że „istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej”.
Dodał, że w traktacie jest też mowa o ochronie wspólnych wartości takich, jak rządy prawa, demokracja, prawa człowieka.
Nasza współpraca militarna, technologiczna, w cyberprzestrzeni, dotycząca bezpieczeństwa w szerokim wymiarze, także zdrowotnego, informacyjnego. To wszystko daje nadzieję na to, że ten wyjątkowy, historyczny dokument naprawdę uczyni naszą przyszłość bezpieczniejszą
— powiedział szef polskiego rządu.
Wspólne projekty
Jak informowała wcześniej kancelaria premiera Tuska, lista projektów wdrażających traktat z Wielką Brytanią obejmie m.in. współpracę w zwalczaniu zagrożeń hybrydowych, dezinformacji i nielegalnej migracji. Uwzględnia także rozwój obronności, współpracy przemysłów zbrojeniowych, cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa infrastruktury morskiej, energii i zdrowia.
Według komunikatu Downing Street, traktat zakłada m.in. wspólną produkcję pocisków obrony powietrznej średniego zasięgu nowej generacji, „zakrojone na szeroką skalę” ćwiczenia polskich i brytyjskich wojsk, wzmacnianie systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz projektowanie zaawansowanej amunicji do obrony powietrznej. Porozumienie jest też elementem pogłębiania współpracy Londynu z Unią Europejską.
Podobny traktat - o wzmocnionej współpracy i przyjaźni Polska podpisała rok temu z Francją w Nancy.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761275-polska-podpisala-traktat-z-wielka-brytania-rosja-w-tle
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.