Jeszcze im za mało ministrów?! Zobacz, kogo "odkopuje" Tusk

Rząd Donalda Tuska tworzony jest przez niedorzeczną liczbę ministrów i wiceministrów. Niedawno do rządu jako wiceminister turystyki i rozwoju weszła Żaneta Cwalina-Śliwińska. Teraz pojawiły się doniesienia medialne, że swoje stanowisko otrzymać ma także Ryszard Petru.
Rządowe „Bizancjum” cały czas rośnie. Największy rząd w historii RP znowu ulegnie rozszerzeniu, aby zadowolić mnożące się formacje w Koalicji 13 grudnia. Teraz zasilić go ma Ryszard Petru z Centrum, czyli formacji powstałej po rozpadzie Polski 2050.
RMF FM ustaliło, że Petru ma zostać wiceministrem rozwoju już w przyszłym tygodniu, a jego nominacja czeka już tylko na podpis premiera Donalda Tuska.
Zapowiedź Petru
Już wcześniej na antenie RMF FM Petru zapowiadał, że otrzyma stanowisko, ale nie konkretyzował jakie.
Jestem szefem sejmowej Komisji do Spraw Deregulacji i nie narzekam, natomiast bez wątpienia każdy z nas (…) mógłby zrobić więcej, ale również w ramach swoich obowiązków, które dzisiaj realizuje. Stanowiska są ważne, jak długo mogą się przełożyć na realny wpływ na rzeczywistość
— deklarował.
Adrian Siwek/RMF FM
