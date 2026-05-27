„Otrzymałem wyjaśnienia z NFZ w sprawie senatora Lenza, kłamał i kłamie do dziś. NFZ nałożył karę za uwaga, udzielenie przez jedynych lekarzy na dyżurze świadczenia poza system opieki zdrowotnej! Oprócz kary nałożonej na szpital Lenz musi oddać za świadczenie poza systemem!” - poinformował europoseł PiS Waldemar Buda na portalu X, odnosząc się do skandalu senatora Tomasza Lenza. Syn polityka miał wykonany zabieg poza kolejką w szpitalu.
Nie milkną echa skandalu z udziałem senatora Tomasza Lenza, gdzie jego syn przeszedł zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim poza standardową procedurą, z udziałem ordynatora chirurgii i anestezjologa, którzy w tym czasie pełnili dyżur na różnych oddziałach. Senator Lenz został wykluczony z KO, taki sam los spotkał dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusza Trojanowskiego.
Czytaj także
„Lenza, kłamał i kłamie”
Choć sprawa miała miejsce jakiś czas temu, to dziś wróciła za pomocą wpisu europosła PiS, Waldemara Budy. Okazało się, że polityk wystąpił do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) o wyjaśnienia sprawy Lenza.
Otrzymałem wyjaśnienia z NFZ w sprawie senatora Lenza, kłamał i kłamie do dziś. NFZ nałożył karę za uwaga, udzielenie przez jedynych lekarzy na dyżurze świadczenia poza system opieki zdrowotnej! Oprócz kary nałożonej na szpital Lenz musi oddać za świadczenie poza systemem!
— poinformował na portalu X.
Eurodeputowany dołączył do wpisu zdjęcia z oficjalnej odpowiedzi ze strony NFZ.
Czytaj także
- Ta sprawa rozzłościła Polaków! Donald Tusk musiał to zrobić. Podjęto decyzję ws. senatora Tomasza Lenza. A co z karą nałożoną na szpital?
- Ogromny problem Donalda Tuska! Polacy chcą, by ukarał tego senatora. Rzadka zgodność wyborców wszystkich partii
- Kolegium klubu KO zajmie się sprawą Lenza. Senator twierdzi, że jest „do pełnej dyspozycji władz”. I tym razem zadziała „doktryna Neumanna”?
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761271-zwrot-w-sprawie-lenza-wydalo-sie-za-co-nfz-nalozyl-kare
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.