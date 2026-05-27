Ostre starcie! Gasiuk-Pihowicz kontra Pawełczyk-Woicka. "Powinna Pani zwrócić pobrane diety"

autor: Fratria/Telewizja wPolsce24
Na platformie X doszło do starcia pomiędzy posłanką KO i byłym członkiem KRS Kamilą Gasiuk-Pihowicz a byłą przewodniczącą KRS Dagmarą Pawełczyk-Woicką.

Neo-Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Maciejowi Nawackiemu, który jest członkiem KRS, za rzekome… „groźby wobec funkcjonariusz publicznych”, a konkretnie wobec posłanki KO Kamili Gasiuk-Pihowicz w czasie jednego z posiedzeń Rady. Sam sędzia odrzucał te oskarżenia.

To, co wyprawiają z sędzią Nawackim woła o pomstę do nieba. Wniosek o uchylenie immunitetu w sprawie rzekomo pokrzywdzonej posłanki Gasiuk-Pihowicz, której skandaliczne, wymykające się wszelkim ocenom zachowanie na posiedzeniach KRS, pamiętam do dziś. Funkcjonowanie Rady po tym, gdy została wybrana do europarlamentu znacząco się poprawiło. Jej wrzask był niemal namacalny. Pan prokurator prowadzący ma polecenie na piśmie skierowania wniosku do SN na piśmie?

— napisała na platformie X Dagmara Pawełczyk-Woicka.

Starcie z Gasiuk-Pihowicz

Też z rozrzewnieniem wspominam czasy, gdy neoPrzewodnicząca Pawełczyk-Woicka, dzięki mojej aktywności, nie była w stanie procedować kolejnych awansów dla kasty Ziobry. Robiłam co mogłam. Dziękuję za uznanie

— zareagowała na powyższy wpis Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Jeżeli przyznaje Pani, że przychodziła na posiedzenia KRS nie w celu realizacji jej konstytucyjnych zadań, ale w celu blokowania, to uważam że powinna Pani zwrócić pobrane diety za udział w posiedzeniach i innych pracach Rady

— ripostowała była przewodnicząca KRS.

tkwl/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

