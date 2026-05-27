„Kocham sztukę, ale pomysł rządu, by kasjerka miała finansować emerytury świetnie bawiących się przez całe życie i realizujących swoje pasje artystów, zakrawa na ponury żart. No ale kasjerka nie zaśpiewa na konwencji partii rządzących, a artysta może medialnie się odwdzięczyć” - napisał były europoseł Marek Migalski na portalu X, odnosząc się do pomysłu rządu koalicji 13 grudnia, żeby dopłacać artystom do składek ZUS.
Rada Ministrów zajęła się projektem ustawy, który ma włączyć artystów zawodowych do systemu zabezpieczenia społecznego i przewiduje dopłaty do składek ZUS dla twórców o niskich dochodach.
Ci najwięksi, najsławniejsi artyści przez całe stulecia, pamiętacie, znacie te historie, bardzo często długie lata cierpieli po prostu biedę
— stwierdził premier Donald Tusk.
Projekt przyznaje artystom prawo do aplikowania o mechanizm dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do poziomu składek wynikających z minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Prawo do dopłaty do składek ZUS będzie przysługiwać artystom, którzy mają status artysty zawodowego i spełniają warunki dochodowe. Średni dochód osiągany w trzech poprzednich latach podatkowych nie będzie mógł przewyższać 125 proc. wynagrodzenia minimalnego w roku, w którym przyznano prawo do dopłaty.
Środki finansujące dopłatę do składek ZUS będą pochodzić z budżetu państwa. Koszty związane z wejściem w życie projektowanej ustawy w pierwszym pełnym roku funkcjonowania systemu, a więc w 2027 roku, oszacowano na 374,86 mln zł.
„Zakrawa na ponury żart”
Do sprawy odniósł się były europoseł Marek Migalski.
Kocham sztukę, ale pomysł rządu, by kasjerka miała finansować emerytury świetnie bawiących się przez całe życie i realizujących swoje pasje artystów, zakrawa na ponury żart. No ale kasjerka nie zaśpiewa na konwencji partii rządzących, a artysta może medialnie się odwdzięczyć
— napisał na portalu X.
