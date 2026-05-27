Sprawcy są bardzo młodzi, prace trwają i będą kolejne zatrzymania - tak o pierwszych zatrzymaniach w śledztwie ws. fałszywych alarmów mówił premier Donald Tusk. Jak stwierdził, musieli to robić „czy to dla ‘fejmu’, czy to dla osobistej satysfakcji”. Lider KO i koalicji 13 grudnia nie byłby sobą, gdyby nie czynił uwag pod adresem opozycji. „Proszę polityków wszystkich opcji, żeby już więcej nie robili głupiego pożytku z takich sytuacji” - powiedział.
Fałszywe alarmy - 3 osoby zatrzymane
Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował dziś w TVN24, że w sprawie akcji dotyczącej fałszywych alarmów, które sprowadzały m.in. na polityków interwencje służb, zatrzymane zostały trzy osoby.
Premier Donald Tusk przed wylotem do Londynu zapewniał, że rządowi zależało na jak najszybszym wykryciu sprawców.
Sprawa jest poważna, bo są bardzo poważne konsekwencje tego typu działań. Sprawcy są bardzo młodzi, prace trwają, będą kolejne zatrzymania
— poinformował szef rządu.
Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami młodych ludzi, którzy czy to dla „fejmu”, czy to dla osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczali się już takich rzeczy w przeszłości
— dodał Tusk.
Policja jest także na tropie i lada chwila także będzie dotyczyło to sprawców tego ostatniego zdarzenia, jakim było fałszywe zawiadomienie o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta Nawrockiego
— mówił dalej.
Chcę jeszcze raz podkreślić, każde tego typu działanie to jest przestępstwo. Wtedy kiedy przynosi poważne konsekwencje, tak jak było w tym przypadku, to jest przestępstwo, za które można pójść siedzieć na długie, długie lata do więzienia. Więc nieważne czy ma się 16 czy 20, czy 25 lat. Nieważne czy się robi to dla zabawy, czy z pobudek politycznych, komercyjnych, jakichkolwiek. To są poważne przestępstwa i każdy kto ma zamiar bawić w taki sposób, musi mieć świadomość, że my technicznie będziemy zdolni do identyfikacji sprawców i jestem przekonany, że prokuratura i sądy będą traktowały bardzo poważnie tego typu przestępstwa
— dodał, zgrywając szeryfa.
Przytyk do PiS i Konfederacji
Tusk nie byłby sobą, gdyby nie wspomniał o opozycji. Premier próbował wbijać szpilę PiS i Konfederacji, mówiąc o „oskarżeniach o prowokacje, o prześladowania, represje”.
Zostawmy to. Niech się wstydzą ci, którzy takie takie bzdury powielali
— mówił.
Proszę polityków wszystkich opcji, żeby już więcej nie robili głupiego pożytku z takich sytuacji
— powiedział, podsumowując ten wątek.
olnk/PAP/wPolityce.pl
