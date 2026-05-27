Trzy osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami. Kierwiński wymienia, o których sprawach mowa

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Policja, zdj. ilustracyjne / autor: Fratria
Policja, zdj. ilustracyjne / autor: Fratria

Zatrzymane są trzy osoby w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków; wobec jednej zastosowano areszt - przekazał dumny z siebie szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Kierwiński o zatrzymaniach

Kierwiński poinformował w TVN24, że akcja dotycząca fałszywych alarmów, które sprowadzały m.in. na polityków interwencje służb, jest w toku.

Zatrzymane są aktualnie trzy osoby. Wobec jednej osoby już jest zastosowany areszt, wobec drugiej jest wniosek aresztowy. Trzecia osoba to świeże zatrzymanie. Będą kolejne zatrzymania, będą kolejne przeszukania

— powiedział.

Wyjaśnił, że „to są historie dotyczące poprzednich dni: Telewizji Republika, pana Sakiewicza, pana Kaczyńskiego, pana Cenckiewicza”. Dodał, że sprawa jest rozwojowa. Przypomnijmy, że do podobnej sytuacji doszło wcześniej w m.in. w redakcji Telewizji wPolsce24!

Szef MSWiA przekazał też, że zatrzymani to „dwudziestolatkowie, to są osoby, które już miały problemy z prawem”. Dopytywany, czy celem zatrzymanych było „zaistnienie w sieci” i zdobycie rozgłosu, szef MSWiA zaznaczył, że „ta motywacja jest bardzo mocna wśród tych ludzi”. Jednocześnie przyznał, że osoby mają „swoje sympatie polityczne”. Kierwiński zaznaczył, że osoby, które zostały zatrzymane, działały wspólnie.

Mieszkanie rodzinne prezydenta

Pytanie, kiedy będą jakiekolwiek informacje ze strony rządu po skandalu z wejściem do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego!

Jak zaznaczył Kierwiński, osoby zatrzymane złożyły zeznania, w których mówiły o swoich motywacjach.

Z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że namierzona zostanie osoba, która stoi za tym fałszywym alarmem, jeżeli chodzi o matkę pana prezydenta (Karola Nawrockiego - PAP). Pracujemy nad tym bardzo intensywnie, bo bardzo poważnie podchodzimy do tej sprawy od pierwszych godzin, kiedy pojawiły się te fałszywe alarmy

— zapowiedział.

Wyjaśnił, że zgłoszenie dotyczące matki prezydenta Karola Nawrockiego wymagało zalogowania się na bramce internetowej, którą każdy z nas może wykupić.

Służby dochodzą po kolei, kto krok po kroku, kto tę bramkę kupił, kto tego SMS-a wysłał

— mówił Kierwiński.

Dodajmy, że PiS domaga się odejście Marcina Kierwińskiego z rządu. Największa partia opozycyjna zapowiedziała złożenie wniosku o wotum nieufności wobec szefa MSWiA.

Czytaj także

olnk/PAP/wPolityce.pl

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych