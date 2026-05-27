Zatrzymane są trzy osoby w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków; wobec jednej zastosowano areszt - przekazał dumny z siebie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
Kierwiński o zatrzymaniach
Kierwiński poinformował w TVN24, że akcja dotycząca fałszywych alarmów, które sprowadzały m.in. na polityków interwencje służb, jest w toku.
Zatrzymane są aktualnie trzy osoby. Wobec jednej osoby już jest zastosowany areszt, wobec drugiej jest wniosek aresztowy. Trzecia osoba to świeże zatrzymanie. Będą kolejne zatrzymania, będą kolejne przeszukania
— powiedział.
Wyjaśnił, że „to są historie dotyczące poprzednich dni: Telewizji Republika, pana Sakiewicza, pana Kaczyńskiego, pana Cenckiewicza”. Dodał, że sprawa jest rozwojowa. Przypomnijmy, że do podobnej sytuacji doszło wcześniej w m.in. w redakcji Telewizji wPolsce24!
Szef MSWiA przekazał też, że zatrzymani to „dwudziestolatkowie, to są osoby, które już miały problemy z prawem”. Dopytywany, czy celem zatrzymanych było „zaistnienie w sieci” i zdobycie rozgłosu, szef MSWiA zaznaczył, że „ta motywacja jest bardzo mocna wśród tych ludzi”. Jednocześnie przyznał, że osoby mają „swoje sympatie polityczne”. Kierwiński zaznaczył, że osoby, które zostały zatrzymane, działały wspólnie.
Mieszkanie rodzinne prezydenta
Pytanie, kiedy będą jakiekolwiek informacje ze strony rządu po skandalu z wejściem do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego!
Jak zaznaczył Kierwiński, osoby zatrzymane złożyły zeznania, w których mówiły o swoich motywacjach.
Z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że namierzona zostanie osoba, która stoi za tym fałszywym alarmem, jeżeli chodzi o matkę pana prezydenta (Karola Nawrockiego - PAP). Pracujemy nad tym bardzo intensywnie, bo bardzo poważnie podchodzimy do tej sprawy od pierwszych godzin, kiedy pojawiły się te fałszywe alarmy
— zapowiedział.
Wyjaśnił, że zgłoszenie dotyczące matki prezydenta Karola Nawrockiego wymagało zalogowania się na bramce internetowej, którą każdy z nas może wykupić.
Służby dochodzą po kolei, kto krok po kroku, kto tę bramkę kupił, kto tego SMS-a wysłał
— mówił Kierwiński.
Dodajmy, że PiS domaga się odejście Marcina Kierwińskiego z rządu. Największa partia opozycyjna zapowiedziała złożenie wniosku o wotum nieufności wobec szefa MSWiA.
olnk/PAP/wPolityce.pl
