Rada Ławnicza SN uderza w nowego I prezesa Sądu Najwyższego. Wybrani przez Senat ławnicy twierdzą, że Zbigniew Kapiński „nie był i nie jest legalnym sędzią Sądu Najwyższego”, wobec czego nie można uznać, by „został obrany legalnie I prezesem SN”. Przypomnijmy więc, o kim dokładnie mowa w przypadku tychże ławników. Jeden z członków rady porównywał Jarosława Kaczyńskiego do Adolfa Hitlera, a niemal rok temu marzył o tym, by powstrzymać zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego! A gdy w SN żegnano prof. Małgorzatę Manowską, a swoją konferencję przeprowadzał nowy I prezes, ci demonstrowali ze znanym z akcji KOD transparentem „KONSTYTUCJA”. To mówi wiele.
Szarża ławników SN
W poniedziałek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że Karol Nawrocki powołał sędziego Kapińskiego na I prezesa SN. W środę 27 maja Kapiński obejmie urząd po Małgorzacie Manowskiej, kończącej we wtorek swoją 6-letnią kadencję.
Do jego wyboru we wtorkowej uchwale odniosła się Rada Ławnicza SN. Stwierdziła w niej, że sędzia Kapiński „nie był i nie jest legalnym sędzią Sądu Najwyższego”. W ocenie Rady Kapiński został powołany do SN w „wadliwej i nielegalnej procedurze z udziałem niekonstytucyjnej tzw. Krajowej Rady Sądownictwa”. W związku z tym - jak oceniła w uchwale Rada Ławnicza - jedynie uzurpuje on sobie miano sędziego SN. Wobec tego - wskazano w uchwale - „nie można uznać, by Zbigniew Kapiński został obrany legalnie I prezesem SN”.
Od czasu reform wprowadzonych przez rząd PiS w 2018 r. - zmiany sposobu wyboru sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz wprowadzenia nowej ustawy o SN - istnieje nieformalny podział na „starych” sędziów powołanych do SN przed 2018 r. i „nowych” sędziów powołanych po 2017 roku. Spór ten przejawiał się m.in. w orzecznictwie, także samego SN.
Sędzia Kapiński orzekał w Izbie Karnej SN od 2022 r., a na jej prezesa powołany został w 2023 roku. W lutym br. znalazł się w gronie pięciu sędziów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne SN, spośród których prezydent mógł wybrać nowego I prezesa SN.
We wtorkowej uchwale Rada odniosła się także do tej decyzji. W ocenie Rady „tzw. Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN” nie było „legalnym zgromadzeniem sędziów przewidzianym ustawą, ponieważ brały w nim udział osoby, które nie są legalnymi sędziami SN” i - jak dodano - mają tego pełną świadomość. W uchwale wskazano przy tym, że „legalni sędziowie SN odmówili wzięcia udziału” w tym - jak napisano - zebraniu.
Rada Ławnicza stwierdziła, że prezydent Nawrocki, dokonując powołania sędziego Kapińskiego na stanowisko I prezesa SN, „w sposób jawny nie tylko opowiedział się po raz kolejny po stronie obozu politycznego demontującego demokratyczne państwo prawne w Polsce, ale przede wszystkim dopuścił się otwarcie, rozmyślnie deliktu konstytucyjnego, za co powinien stanąć przed Trybunałem Stanu lub niezawisłym sądem”.
Jest to działanie godne potępienia, pogłębiające kryzys sądownictwa w Polsce
— dodała Rada.
Rada Ławnicza wezwała we wtorek „wszystkich praworządnych prawników oraz ludzi dobrej woli do obrony SN przed dalszym osuwaniem się w całkowitą nielegalność”.
Wszystkie osoby uzurpujące sobie miano sędziów SN winny natychmiast zrezygnować z nieprawnie pełnionych funkcji
— podkreślono w uchwale.
Zaatakowano również Manowską
Rada podjęła także we wtorek uchwałę w związku z zakończeniem kadencji Małgorzaty Manowskiej. Stwierdzono w niej m.in., że Manowska „nigdy nie została legalnie wybrana sędzią SN”. Zatem - jak oceniła Rada - w latach 2020-2026 jedynie „uzurpowała sobie funkcję I prezesa SN, czerpiąc korzyści z układu politycznego, z którym była powiązana”.
Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz - informując o w poniedziałek powołaniu Kapińskiego - wskazywał, że to „niezwykle doświadczony sędzia”, który „rozpoznawał sprawy karne o bardzo poważnym stopniu skomplikowania”. Jak zaznaczył, prezydent Nawrocki uwzględnił dorobek zawodowy Kapińskiego, postawę, oraz osiągnięcia w pracy sędziowskiej.
We wtorek upływa kadencja obecnej I prezes SN dr. hab. Małgorzaty Manowskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, I prezesa SN powołuje prezydent na 6-letnią kadencję spośród 5 kandydatów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne SN. Na stanowisko I prezesa SN można być ponownie powołanym tylko raz.
Kodziarski transparent w SN
W ostatnim dniu zajmowania przez Małgorzatę Manowską stanowiska I prezesa Sądu Najwyższego Rada Ławnicza SN zorganizowała w holu głównym Sądu Najwyższego konferencję. Na zdjęciach PAP widać, że wystąpili… z transparentem „KONSTYTUCJA”, znanym symbolem protestów spod znaku KOD.
Na innej fotografii ten sam baner jest widoczny w momencie, gdy swoją konferencję prasową przeprowadzał nowy I prezes SN - Zbigniew Kapiński.
O kim dokładnie mowa?
Jesienią 2022 r. Senat wybrał na czteroletnią kadencję 30 ławników Sądu Najwyższego. Kandydatury zdecydowanej większości wyłonionych wtedy ławników – 26 osób – zostały zgłoszone przez Komitet Obrony Demokracji.
Małgorzata Manowska, jako I prezes SN, składała następnie w minionych latach wnioski do Senatu o odwołanie większości z tych ławników. Senat ich nie uwzględnia. Ostatni z takich wniosków nie został uwzględniony przez Senat pod koniec października br.
Manowska zwracała się o wszczęcie w Senacie procedur odwołania ławników SN z powodu niewykonywania przez nich obowiązków ławnika. Ławnicy ci bowiem odmawiają orzekania w składach z udziałem sędziów powołanych po 2017 r. w procedurze przed KRS po zmianach wprowadzonych za rządów PiS.
W mediach głośno było przede wszystkim o Przemysławie Wiszniewskim. Ławnik Sądu Najwyższego, który porównywał w skandaliczny sposób Jarosława Kaczyńskiego do Adolfa Hitlera (tak w mediach społecznościowych, jak i na marszu Donalda Tuska 4 czerwca 2023 roku), niemal rok temu po wyborach prezydenckich marzył o tym, by powstrzymać zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego.
olnk/PAP/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761238-lawnicy-sn-uderzaja-w-i-prezesa-pokazali-kodziarski-transparent
