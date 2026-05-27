PiS odrabia straty, partie prawicy rosną w siłę. Koalicja Tuska w tarapatach. SONDAŻ

Sala posiedzeń Sejmu (zdj. ilustracyjne) / autor: Fratria

Choć Koalicja Obywatelska prowadzi, a jej wynik wzmacniają niezłe notowania Nowej Lewicy, to spadek poparcia dla innych koalicjantów (PSL, Polska2050) może odebrać obozowi rządzącemu szansę na utrzymanie władzy - wynika z opublikowanego w „Rzeczpospolitej” („Rz”) najnowszego sondażu IBRiS. Wzrost odnotowują trzy partie prawicy!

Z badania wynika też, że Prawo i Sprawiedliwość, by wrócić do rządzenia, musiałoby szukać porozumienia nie tylko z Konfederacją, ale także z ugrupowaniem Grzegorza Brauna.

Wyniki badania

• Sondaż daje Koalicji Obywatelskiej 30,9 proc. (spadek wobec 32 proc. z poprzedniego badania IBRiS dla „Rz” pod koniec kwietnia).

PiS może liczyć na 25,4 proc. (wzrost z 23,2 proc.)

Konfederacja na 12,5 proc. (poprzednio 12 proc.).

Konfederacja Korony Polskiej uzyskuje 8,8 (wzrost z 7,9 proc.)

Lewica osiąga 8,4 proc. poparcia (spadek z 8,7 proc.).

Reszta stawki

Na PSL chciałoby głosować 3,9 proc. wyborców, na partię Razem 2,8 proc., a na Polskę 2050 - 2,1 proc. ankietowanych. Zdania nie miało 5,1 proc. respondentów, a do wyborów poszłoby 55,4 proc. uprawnionych.

Wyniki sondażu IBRiS dla „Rz” / autor: Grafika wygenerowana przy użyciu narzędzi AI

Kto z kim mógłby rządzić?

Brak w Sejmie trzech ugrupowań wchodzących w skład koalicji 15 października może przesądzić o oddaniu władzy prawicy. 216 mandatów KO i Lewicy nie wystarczą, żeby rządzić, podobnie jak 208 mandatów PiS z samą Konfederacją

— powiedział „Rz” prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dodał, że Jarosław Kaczyński, aby rządzić, musiałby porozumieć się nie tylko z formacją Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, ale również z Grzegorzem Braunem.

Sondaż IBRiS dla „Rz” przeprowadzono w dniach 22-23 maja metodą CATI na grupie 1067 osób.

olnk/PAP/rp.pl

