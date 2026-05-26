Gdzie przebywa Romanowski? Zdumiewający wyciek ze służb! Stanowski drwi z "powagi" państwa

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Wyciek ws. Romanowskiego / autor: Fratria
Wyciek ws. Romanowskiego / autor: Fratria

W podcaście „W związku ze śledztwem” Mariusz Gierszewski z Radia ZET i Dominika Długosz z „Newsweeka” przekazali, że poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Romanowski nie przebywa, jak dotychczas myślała opinia publiczna w Polsce w Stanach Zjednoczonych. A gdzie ma być?

Według informatorów dziennikarzy Romanowski po wyjeździe z Węgier dwa razy był w Serbii i raz w Chorwacji, a jego tropem mają podążać policyjni łowcy cieni.

Źródła dziennikarzy przekonywały, że służby są bliskie schwytania posła.

Wyciek informacji

Informację te wywołały konsternację. Trudno bowiem zrozumieć, jak to jest możliwe, że takie informacje ze służb otrzymują dziennikarze.

Chciałbym wierzyć, że żyjemy w państwie na tyle poważnym, że służby nie informują dziennikarzy, że „namierzyliśmy i prawie go mamy”. Wprawdzie jestem laikiem, ale wydaje mi się, że takie komunikaty byłyby mało profesjonalne

— wskazał Krzysztof Stanowski, twórca Kanału Zero.

To nie ma sensu

W sens polowania na Romanowskiego powątpiewają nawet najwięksi zwolennicy obecnego rządu.

Owszem, można Romanowskiego „namierzyć” i zapewne to już dawno się stało. Ale dopóki poseł PiS nie ma skutecznie uchylonego azylu politycznego i posiada ważny paszport genewski, nie można go „złapać”

— zauważył Wojciech Czuchnowski z „Gazety Wyborczej”.

Ustalenia naszych mediów

Wcześniej, jak informowaliśmy z ustaleń portalu wPolityce.pl i telewizji wPolsce24 wynikało, że Marcin Romanowski przebywa w USA wspólnie z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą.

Czytaj także

Adrian Siwek/X/Radio Zet/Newsweek

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych