Polacy płacą za paliwo dla cudzoziemców! Bosak przestrzega

Wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak przestrzegał przed drastycznym rozwojem turystyki paliwowej w Polsce. Wskazał, że cudzoziemcy na koszt polskich podatników są beneficjentami programu rządu Donalda Tuska.
Ekonomiści alarmują, że w Polsce rozwija się turystyka paliwowa. Cudzoziemcy są w coraz większym stopniu beneficjentami programu prowadzonego na koszt polskiego budżetu i Orlenu. Czyli pośrednio to wszyscy Polacy finansują rabat paliwowy dla zagranicznych kierowców
— napisał Krzysztof Bosak w serwisie X.
Kilka tygodni temu minister Motyka zapowiadał, że rząd będzie rozważał wprowadzenie mechanizmów ochronnych, jeżeli turystyka paliwowa będzie się nasilać. Ten moment już nadszedł, a po stronie rządu nie widać żadnych działań
— zaznaczył.
Jako Konfederacja już w trakcie debaty nad projektem ustawy o programie CPN ostrzegaliśmy, że takie mogą być skutki. Prawda jest taka, że mechanizmy ochrony przed turystyką paliwową powinny być obecne w ustawie już od samego początku
— dodał.
Czytaj także
Ustalenia PKO BP
Bosak w swoim wpisie powołał się na ustalenia ekonomistów PKO BP, którzy zwrócili uwagę, że chociaż wzrosła sprzedaż paliw, to nie wzrosła liczba transakcji kartami osobistymi na stacjach benzynowych, co wskazuje, że płatności były dokonywane przez cudzoziemców.
Sprzedaż detaliczna w kwietniu wzrosła w ujęciu realnym o 1,3% r/r, nieco słabiej od konsensusu (3,0%), ale silniej od naszych oczekiwań (-0,1%). Hamowanie względem 8,7% r/r odnotowanych w marcu wynikało z wygaśnięcia efektu zakupów wielkanocnych, który podbijał sprzedaż żywności w marcu
— przekazał PKO Research.
Wsparciem dla wartości ogółem była jednak nadal sprzedaż na stacjach benzynowych, która w kwietniu wzrosła w ujęciu realnym o 25,3% r/r po wzroście o 16,2% r/r w marcu. Miesięczny wzrost realnej sprzedaży paliw o 13,4% (już po wprowadzeniu programu CPN), wynikał zapewne ze wzrostu popytu ze strony firm lub podmiotów z zagranicy – wydatki kartowe klientów PKO na stacjach były w tym okresie stabilne. Kwietniowe dane potwierdziły, że po jednorazowym wyskoku w marcu sprzedaż detaliczna złapała lekką zadyszkę, w ślad za spowalniającymi realnymi dochodami.
— dodał.
Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761229-polacy-placa-za-paliwo-dla-cudzoziemcow-bosak-przestrzega
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.