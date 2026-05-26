Po spektakularnym sukcesie mieszkańców Krakowa i odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta, będą musiały się odbyć nowe wybory na włodarza Krakowa. Wiemy, kto może być kandydatem PiS na to stanowisko. Nazwisko padło na antenie Telewizji wPolsce24.
Czy PiS wystawi swojego kandydata na prezydenta Krakowa?
Byłoby dziwne, gdybyśmy jako PiS nie wystawili własnego kandydata, Czy to będzie ktoś wprost z szeregów PiS, czy to będzie ktoś, kto będzie wsparty chociażby według tego modelu pana prezydenta, takiej decyzji jeszcze nie ma
— podkreślił Jacek Sasin, poseł PiS i były wicepremier, w programie „Wierzbicki & Biedroń mówią jak jest” (Telewizja wPolsce24).
To on będzie kandydatem PiS na prezydenta Krakowa?
W końcu jednak podał nazwisko osoby, która jego zdaniem bardzo dobrze nadawałaby się na kandydata PiS na prezydenta Krakowa.
Są w Krakowie tacy politycy PiS, na których moglibyśmy postawić. Ja szczególnie zwracam uwagę, chociaż zastrzegam, że to moje prywatne zdanie, zwracam uwagę na pana radnego Michała Drewnickiego. To jest zresztą człowiek, który odegrał ogromną rolę, jeżeli chodzi o PiS w całej kampanii referendalnej. Jest jednym z współojców tego sukcesu, wieloletni samorządowiec, chociaż młody człowiek, 36-lat, wiceprzewodniczący Rady Miasta już drugiej kadencji. Człowiek, który zna Kraków, jak mało kto, ma ogromną energię
— mówił Sasin.
Polityk PiS nie ukrywał, że gdyby prezes PiS Jarosław Kaczyński zapytał go o zdanie nt. kandydata PiS na prezydenta Krakowa, to wskazałby właśnie na Drewnickiego.
To ja bym na pewno zaproponował Michała Drewnickiego, bo uważam, że powinniśmy właśnie na takich ludzi stawiać, którzy znają Kraków, znają bolączki mieszkańców, działają w samorządzie od bardzo wielu lat, zajmują się ludzkimi sprawami
— powiedział.
Myślę, że miałby szanse zawalczyć
— dodał.
Mieszkańcy Krakowa odwołali Miszalskiego
W niedzielnym referendum z urzędu prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski (KO). Za odwołaniem go zagłosowało 171 581 mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji. Wynik referendum oznacza przedterminowe wybory prezydenta miasta, które muszą się odbyć w ciągu 90 dni.
tkwl/Telewizja wPolsce24/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761228-nasz-news-to-on-moze-byc-kandydatem-pis-na-prezydenta-krakowa
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.