Żaneta Cwalina-Śliwowska została wiceminister sportu i turystyki - poinformował resort na portalu X. To wyjątkowo kuriozalne, biorąc pod uwagę jej poważną wpadkę sprzed kilku tygodni.
Posłanka klubu Centrum, a także trenerka sportów tanecznych, dziś odebrała nominację na nowe stanowisko od ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego.
Jej doświadczenie pedagogiczne, działalność społeczna oraz wieloletnie zaangażowanie w sport to ważne wzmocnienie i nowa energia dla ministerstwa
— napisano w komunikacie resortu.
Poważna wpadka w TVN
Tymczasem kilka tygodni temu w Sejmie nowa wiceminister sportu i turystyki została zapytana przez dziennikarza TVN o to, ile jest województw w Polsce. Okazało się, że Żaneta Cwalina-Śliwowska nie miała pojęcia.
Nie liczyłam ich nigdy, nie potrafię odpowiedzieć
— odparła, dodając, że kiedyś w Polsce było 49 województw (obecnie jest ich 16).
Cóż, jaka koalicja, takie kadry. Pozostaje mieć nadzieję, że Cwalina-Śliwowska będzie odpowiedzialna jednak za sport, a nie turystykę.
Czytaj także
tkwl/PAP/X/TVN
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761226-skompromitowana-polityk-nowa-minister-w-rzadzie-tuska
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.