Skompromitowana polityk nową minister w rządzie Tuska! Zobacz, co zrobiła

autor: PAP/Radek Pietruszka
Żaneta Cwalina-Śliwowska została wiceminister sportu i turystyki - poinformował resort na portalu X. To wyjątkowo kuriozalne, biorąc pod uwagę jej poważną wpadkę sprzed kilku tygodni.

Posłanka klubu Centrum, a także trenerka sportów tanecznych, dziś odebrała nominację na nowe stanowisko od ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego.

Jej doświadczenie pedagogiczne, działalność społeczna oraz wieloletnie zaangażowanie w sport to ważne wzmocnienie i nowa energia dla ministerstwa

— napisano w komunikacie resortu.

Poważna wpadka w TVN

Tymczasem kilka tygodni temu w Sejmie nowa wiceminister sportu i turystyki została zapytana przez dziennikarza TVN o to, ile jest województw w Polsce. Okazało się, że Żaneta Cwalina-Śliwowska nie miała pojęcia.

Nie liczyłam ich nigdy, nie potrafię odpowiedzieć

— odparła, dodając, że kiedyś w Polsce było 49 województw (obecnie jest ich 16).

Cóż, jaka koalicja, takie kadry. Pozostaje mieć nadzieję, że Cwalina-Śliwowska będzie odpowiedzialna jednak za sport, a nie turystykę.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

