„Powinien pan prezydent jasno odpowiedzieć swojemu przyjacielowi prof. Cenckiewiczowi, który jeszcze niedawno był szefem BBN, w czym prof. Cenckiewicz się myli. Mnie argumenty prof. Cenckiewicza przekonują” - powiedział poseł Konfederacji Przemysław Wipler w programie „Rozmowa Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24.
Prezydent Karol Nawrocki powołał Zbigniewa Kapińskiego na nowego I Prezesa Sądu Najwyższego. Decyzja ta wywołała dyskusję, w której starli się m.in. I prezes SN Małgorzata Manowska oraz prof. Sławomir Cenckiewicz.
Do tej kwestii nawiązał poseł Konfederacji Przemysław Wipler w programie „Rozmowa Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24.
„Wyrok absolutnie wbrew faktom”
W ocenie Wiplera „pan prezydent miał wybór między pięcioma kandydatami”.
Ordynacja wyborcza na I Prezesa do SN daje bardzo silną pozycję panu prezydentowi, ponieważ aż pięciu kandydatów, którzy dostali największą liczbę głosów, czyli bardzo różne grono, to byli ludzie, spośród których mógł wybrać pan prezydent
— zaczął poseł Konfederacji.
I wybrał sędziego, który ma na swoim koncie bardzo symboliczny i dla mojego pokolenia, i dla bardzo wielu Polaków, którzy chcieli uczciwego rozliczenia czasu komunizmu, wyrok. Stwierdzono w nim absolutnie wbrew faktom, iż Lech Wałęsa nie był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa
— wskazał.
Prowadzący rozmowę red. Marcin Wikło zwrócił uwagę na fakt, że mówimy o wyroku sprzed 26 lat, a także o dokumentacji sprzed 26 lat.
Tutaj jest dosyć poważna argumentacja prof. Cenckiewicza dotycząca tego, że gdyby dołożył należytej staranności pan sędzia Kapiński, to powinien po prostu orzec inaczej
— ocenił poseł Konfederacji.
Ten wybór jest bardzo ważny, ponieważ wybraliśmy nie tylko pierwszego sędziego w Polsce, wybraliśmy nie tylko I Prezesa Sądu Najwyższego, ale wybraliśmy również osobę, która będzie kierowała Trybunałem Stanu i od której postawy będzie zależało, czy za rok po wyborach Trybunał Stanu będzie działał. A przypomnijmy, że przestępstwa popełnione przez obecny rząd, przez osoby, które popełniają je w związku z zajmowanym stanowiskiem, np. premiera, to są przestępstwa, które rozsądza Trybunał Stanu. Ja sam jestem tym żywotnie zainteresowany, bo złożyłem zawiadomienia popełnieniu przestępstwa przez Donalda Tuska
— mówił.
„Każdego sędziego oceniamy za całokształt pracy”
Dopytywany o to, czy ma wątpliwości, że sędzia Kapiński będzie w stanie postawić przed TS premiera Donalda Tuska, wskazał, że „nie będzie robił tego sam, ale to, w jaki sposób będzie prowadził prace tego organu, może wpłynąć na to, jakby takie postępowania karne będą wyglądały”.
Każdego sędziego oceniamy za całokształt pracy, zwłaszcza w bardzo trudnych sprawach. Powiedzmy sobie szczerze, minęło 26 lat, ale pewnie był pod dużą presją, żeby zachować się tak jak jego koledzy, nawet gdy miał wątpliwości. I dla mnie sytuacja taka, w której ktoś orzekł w sposób, który przyszedł do historii. Ktoś krył przez lata złą historię Lecha Wałęsy, człowieka, który brał udział w wielkich zdarzeniach, ale to też była kwestia tego, w jaki sposób zostanie opisana ta część polskiej historii
— powiedział Przemysław Wipler.
Wolę postawę prof. Cenckiewicza, który przegrywał sprawy, był publicznie wyśmiewany za to, że walczył o prawdę w tym punkcie, niż postawę sędziego, który nie dojdziemy, jakie były powody, jakie były przyczyny, czy to była słabość charakteru, czy to była niewykonana praca, czy to faktycznie była niepełna dokumentacja, ale brał udział w utrzymywaniu w kluczowym czasie transformacji ustrojowej legendy Lecha Wałęsy. Dlatego mam niepokój, dlatego pan prezydent w sposób szczególny będzie odpowiedzialny, bo on miał te informacje
— stwierdził.
„Mnie argumenty prof. Cenckiewicza przekonują”
Gość Telewizji wPolsce24 przyznał, że chciałby, żeby jego krytycyzm był bezzasadny.
Chciałbym, żeby się okazało, że za ostro oceniałem pana sędziego, ale będziemy mieć na to najbliższych kilka lat i będziemy obserwować, ponieważ jeżeli pan sędzia Kapiński zawiedzie, jeżeli okaże się, że będzie podejmował kontrowersyjne decyzje, to bardzo mocno będzie obciążało pana prezydenta Karola Nawrockiego w moich oczach, w oczach wyborcach również Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji
— ocenił gość Marcina Wikły.
Powinien pan prezydent jasno odpowiedzieć swojemu przyjacielowi prof. Cenckiewiczowi, który jeszcze niedawno był szefem BBN, w czym prof. Cenckiewicz się myli. Mnie argumenty prof. Cenckiewicza przekonują
— dodał Przemysław Wipler.
