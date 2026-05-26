Ziemkiewicz o ataku na prezydenta. „Do d… panowie”

Trwa burza po ataku prof. Sławomira Cenckiewicza i stacji Republika na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o powołaniu na stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Bardzo zdecydowanie zabrał w tej sprawie głos związany ze stacją Tomasza Sakiewicza publicysta Rafał A. Ziemkiewicz.
Przypomnijmy: w poniedziałek prezydent Karol Nawrocki nominował sędziego Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego. Na decyzję swojego niedawnego szefa zareagował prof. Sławomir Cenckiewicz. Uznał, że głowa państwa popełnia „straszliwy błąd” a Nawrockiego nie usprawiedliwia „nawet to, kto i w jaki sposób Cię do tego namówił, nie tłumaczy tego błędu”.
Cenckiewicz i Republika kontra prezydent
Cenckiewicz nawiązał w ten sposób do sprawy lustracyjnej Lecha Wałęsy z 2000 roku. Sędzia Zbigniew Kapiński był w składzie orzekającym, który stwierdził, że Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne.
Linię byłego szefa BBN przyjęła natychmiast przyjęła telewizja Republika, krytykując prezydenta i wszystkich, którzy bronią jego decyzji.
Gorąca dyskusja na prawicy
Na prawicy rozgorzała dyskusja. Część komentatorów popiera stanowisko Cenckiewicza i Republiki, inni uważają, że tak ostry atak jest nie na miejscu a telewizja Tomasza Sakiewicza wykorzystuje moment, by wkroczyć do politycznej gry na prawicy.
Ziemkiewicz: „Kompletnie nie rozumiem”
Co ciekawe, w tej drugiej grupie jest publicysta związany ze stacją Rafał Ziemkiewicz.
Kompletnie nie rozumiem ataku Sławomira Cenckiewicza i TV Republika, udziałem Jarosława Kaczyńskiego na Prezydenta. A skoro nie wiadomo o co chodzi, rodzą się podejrzenia o małostkowość albo polityczne gierki
— napisał na X Rafał Ziemkiewicz.
Według Ziemkiewicza „jedynym wyartykułowanym zarzutem wobec sędziego Kapińskiego jaki usłyszałem jest jego udział 26 lat temu w składzie SA który potwierdził status pokrzywdzonego Lechowi Wałęsie”.
Słaby zarzut. Pamiętam ustawę, na której wtedy orzekano, bo z nią jako dziennikarz wojowałem. Sejm napisał ją – celowo – tak, że aby uznać kogoś za kłamcę lustracyjnego trzeba było mu nie tylko udowodnić że kapował, ale jeszcze, że wskutek jego kapowania ktoś poniósł szkody, co po latach było praktycznie niemożliwe (pamiętacie kazus śp Mariana Jurczyka?)
— dodał.
„Skandaliczne i absolutnie niedopuszczalne”
Ziemkiewicz za „skandaliczne i absolutnie niedopuszczalne” oskarżenia Republiki, że nominacją Kapińskiego prezydent Nawrocki „przywraca postkomunistyczny układ w sądownictwie”.
Zdaniem publicysty wikłając się w ten spór prawica marnuje szansę, podobnie jak – jego zdaniem – stało się to po zwycięskich wyborach prezydenckich w 2025 roku.
I co, nic nie nauczyło? Teraz referendum w Krakowie, które powinno dać wiatr w żagle opozycji, marnuje się, urządzając nagle inbę przeciwko Prezydentowi, który jako jedyny ma szanse to skłócone tałatajstwo ogarnąć. Delikatnie mówiąc – do dupy, panowie
— spuentował Rafał Ziemkiewicz.
Czytaj także
- Gontarczyk mocno do Cenckiewicza ws. Kapińskiego. „Więcej pokory, skromności i kompetencji”
- TYLKO U NAS. Sędzia Kapiński po raz pierwszy zabrał głos ws. orzeczenia nt. Wałęsy! Ujawnił również swój plan na Sąd Najwyższy
- Kim jest nowy I prezes SN? To on stanął przeciwko bezprawiu Tuska i Bodnara
- Cenckiewicz krytykuje decyzję prezydenta Nawrockiego ws. Sądu Najwyższego. „Popełniłeś straszny błąd…”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761213-ziemkiewicz-o-ataku-na-prezydenta-do-d-panowie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.