Aleksander Miszalski skomentował wyniki referendum, w którym odwołano go z funkcji prezydenta Krakowa. Jego zdaniem zawiodła po prostu komunikacja. - Nie byliśmy w stanie wytłumaczyć naszych racji - stwierdził. Ocenił też komunikacje strony przeciwnej, która, choć skuteczna, była jak stwierdził „w dużej mierze zmanipulowana i fałszywa, często oparta na pewnych przekłamaniach”.
Były już prezydent stolicy Małopolski powiedział dziennikarzom, jakie wnioski wyciągną po przegranym referendum.
Wnioski są takie, że 30 procent mieszkańców naszego miasta była niezadowolona z tego, w jakim kierunku zmierza Kraków. Przede wszystkim nie byliśmy im w stanie wytłumaczyć naszych racji i naszych argumentów
— uznał.
Gdzieś zawiodła komunikacja, począwszy od wprowadzenia strefy czystego transportu, przez wytłumaczenie Krakowianom, skąd się wziął dług miasta i jak funkcjonują jego finanse. Przez wytłumaczenie, że ludzie, o których byłem oskarżany jakoby byli moimi kolesiami w większości w ogóle nie pracują w magistracie i nie miałem żadnego wpływu na to, gdzie pracują. Wielu rzeczy nie potrafiliśmy wytłumaczyć skutecznie”
— wyliczał polityk Koalicji Obywatelskiej.
„Odwołany nie dlatego, że coś zrobił źle”
Jego konferencję prasową komentowali użytkownicy platformy X.
Miszalski w końcu wyszedł do mediów i nie zawiódł. Według niego został odwołany nie dlatego, że coś robił źle, tylko dlatego, że nie potrafił wytłumaczyć mieszkańcom tego co robił
— uznał jeden z nich.
Poza tym zarzuty o kolesiostwo są fałszywe, bo jego koledzy w ogóle nie pracują w magistracie i nie miał wpływu na ich zatrudnienie
— drwił internauta.
