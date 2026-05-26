Komedia! Miszalski nie rozumie, dlaczego został odwołany! Absurdalne słowa

Aleksander Miszalski / autor: PAP/Art Service
Aleksander Miszalski skomentował wyniki referendum, w którym odwołano go z funkcji prezydenta Krakowa. Jego zdaniem zawiodła po prostu komunikacja. - Nie byliśmy w stanie wytłumaczyć naszych racji - stwierdził. Ocenił też komunikacje strony przeciwnej, która, choć skuteczna, była jak stwierdził „w dużej mierze zmanipulowana i fałszywa, często oparta na pewnych przekłamaniach”.

Były już prezydent stolicy Małopolski powiedział dziennikarzom, jakie wnioski wyciągną po przegranym referendum.

Wnioski są takie, że 30 procent mieszkańców naszego miasta była niezadowolona z tego, w jakim kierunku zmierza Kraków. Przede wszystkim nie byliśmy im w stanie wytłumaczyć naszych racji i naszych argumentów

— uznał.

Gdzieś zawiodła komunikacja, począwszy od wprowadzenia strefy czystego transportu, przez wytłumaczenie Krakowianom, skąd się wziął dług miasta i jak funkcjonują jego finanse. Przez wytłumaczenie, że ludzie, o których byłem oskarżany jakoby byli moimi kolesiami w większości w ogóle nie pracują w magistracie i nie miałem żadnego wpływu na to, gdzie pracują. Wielu rzeczy nie potrafiliśmy wytłumaczyć skutecznie”

— wyliczał polityk Koalicji Obywatelskiej.

Jego konferencję prasową komentowali użytkownicy platformy X.

Miszalski w końcu wyszedł do mediów i nie zawiódł. Według niego został odwołany nie dlatego, że coś robił źle, tylko dlatego, że nie potrafił wytłumaczyć mieszkańcom tego co robił

— uznał jeden z nich.

Poza tym zarzuty o kolesiostwo są fałszywe, bo jego koledzy w ogóle nie pracują w magistracie i nie miał wpływu na ich zatrudnienie

— drwił internauta.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

