Piotr Gontarczyk uważa, że nominowanie przez prezydenta Karola Nawrockiego sędziego Zbigniewa Kapińskiego na I Prezesa Sądu Najwyższego to „doskonała decyzja”. To mocna kontra do zarzutów wobec Karola Nawrockiego, podnoszonych przez byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza. Cenckiewicz i Gontarczyk wspólnie pisali o agenturalnej przeszłości Lecha Wałęsy, który współpracując z komunistyczną bezpieką używał pseudonimu „Bolek”.
Atak prof. Sławomira Cenckiewicza na prezydenta Karola Nawrockiego wywołał burzę po prawej stronie sceny politycznej. Linię Cenckiewicza przyjęła telewizja Republika, zarzucając głowie państwa m.in. to, że „pozwala na recydywę sędziowskiej kasty w SN”.
Popełniłeś straszliwy błąd
Karolu, popełniłeś straszliwy błąd i nawet to, kto i w jaki sposób Cię do tego namówił, nie tłumaczy tego błędu. Uzasadnienie, które dałeś tej złej decyzji ws. powołania sędziego Kapińskiego na Pierwszego Prezesa SN, a w które ubrałeś w dodatku byłego pracownika IPN Rafała Leśkiewicza, który zna sprawę Wałęsy jak rzadko kto, jest piramidalnym kłamstwem
— napisał w poniedziałek na X Sławomir Cenckiewicz.
Postępowanie sądowe z 2000 r. i to, co z materialem dowodowym w sprawie agenturalnej przeszłości Wałęsy uczynił skład orzekający, w którym był sędzia Zbigniew Kapiński, było złamaniem prawa (co uzasadnił później sędzia Kauba) i pogwałceniem wszelkich zasad sądowej rzetelności
— stwierdził były szef BBN.
Sprawa TW „Bolka”
Przypominijmy, że chodzi o sprawę lustracyjną Lecha Wałęsy. W 2000 roku sędzia Zbigniew Kapiński był w składzie orzekającym, który stwierdził, że Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne. Z Cenckiewiczem nie zgadza się współautor słynnej książki „SB a Lech Wałęsa” dr Piotr Gontarczyk.
Nie było teczki personalnej i teczki pracy
Procedury sądowe, które zostały wtedy wytworzone, w dużej mierze nie pozwalały stwierdzić, że Lech Wałęsa skłamał i był tajnym współpracownikiem
— powiedział we wtorek na antenie Radia Wnet.
Nie było wtedy teczki personalnej i teczki pracy Lecha Wałęsy, która była u Kiszczaka w domu. Te dokumenty zostały wcześniej zabrane
— przypomniał dr Gontarczyk, według którego nie można sprowadzać odpowiedzialności za proces lustracyjny Wałęsy do jednego sędziego – Zbigniewa Kapińskiego.
Bardziej zawinił system, który został wtedy zbudowany, niż sam sędzia Kapiński
— powiedział Piotr Gontarczyk. Jego zdaniem nominowanie Zbigniewa Kapińskiego to „naprawdę doskonała decyzja prezydenta”.
Więcej pokory kontra subiektywne oceny i dawne spory
W rozmowie z Radiem Wnet dr Gontarczyk odniósł się także do postawy prof. Cenckiewicza. Podkreślił, że o ile podziela opinię byłego szefa BBN o wyroku sądu lustracyjnego czy samej postaci TW „Bolka” to bardzo krytycznie odnosi się do ataku na decyzję prezydenta.
Ja siedziałem siedem czy osiem lat w sądzie lustracyjnym i znałem pana sędziego Kapińskiego, którego Sławomir Cenckiewicz nie znał
— powiedział Piotr Gontraczyk.
To jest trochę mieszanina niekompetencji i zachowania, w którym komuś wydaje się, że może już mianować prezesów Sądu Najwyższego i pouczać prezydenta RP
-– skomentował zachowanie Sławomira Cenckiewicza.
Więcej pokory, więcej skromności i więcej kompetencji po prostu – zaapelował do dawnego kolegi dr Piotr Gontarczyk.
Wypowiedź historyka skomentował na X prof. Cenckiewicz.
Za podtrzymanie krytyki sądu z 2000 r. przez Piotra Gontarczyka - dzięki! Zresztą on jest w dużej mierze autorem trzech rozdziałów dotyczących tej sądowej hucpy w naszej książce o Wałęsie. Reszta to subiektywne opinie i dawne spory, które pozostaną.
— napisał były szef BBN.
łw/Radio Wnet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761208-gontarczyk-mocno-do-cenckiewicza-ws-kapinskiegowiecej-pokory
