Po siłowym wejściu służb do mieszkania należącym do rodziny prezydenta śledczy badają m.in. możliwość wykorzystania zaawansowanych metod ukrywania tożsamości przez sprawcę. Według ustaleń „Rzeczpospolitej” prowokator mógł również mieć dostęp do komunikacji prowadzonej przez służby podczas interwencji w Gdańsku.
Fałszywe zgłoszenia coraz częstsze
W sobotę służby zostały skierowane do mieszkania matki prezydenta po alarmującym zgłoszeniu, dotyczącym pożaru oraz zagrożenia życia dziecka. Funkcjonariusze weszli do środka z użyciem siły. Oczywiście niczego podejrzanego nie znaleźli.
To kolejny taki incydent w ostatnich dniach. Wcześniej fałszywe zawiadomienie dotyczyło adresu Sławomir Cenckiewicz, byłego szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W obu przypadkach sprawcy mieli wytypować moment, gdy domownicy byli poza miejscem zamieszkania.
Śledczy ustalili numer telefonu
Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, sprawca wykorzystał aplikację Alarm 112 i przesłał zgłoszenie SMS-em. Numer telefonu użyty do wysłania wiadomości został już zidentyfikowany przez śledczych.
Wiemy, na kogo jest zarejestrowany. Ustalamy, gdzie przebywa ta osoba i co ma wspólnego z tym zdarzeniem
– powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prok. Mariusz Duszyński, rzecznik gdańskiej prokuratury, która wczoraj wszczęła śledztwo w tej sprawie.
„Trasowanie cebulowe” miało utrudnić identyfikację
Według nieoficjalnych informacji cytowanych przez dziennik sprawcy mogli zastosować technikę anonimowej komunikacji określaną jako onion routing, czyli tzw. trasowanie cebulowe. Mechanizm ten wykorzystuje sieć TOR i wielowarstwowe maskowanie połączeń internetowych.
Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest ukrycie rzeczywistego adresu IP urządzenia oraz miejsca, z którego wysłano wiadomość lub wykonano połączenie.
Nie można zidentyfikować właściciela tego urządzenia. To tak, jak w przypadku cebuli, gdy pod jedną warstwą jest kolejna i kolejna
— tłumaczy rozmówca „Rz” ze służb. Śledczy przypuszczają, że używając właśnie takiej techniki, wysłano SMS z fałszywym zgłoszeniem.
