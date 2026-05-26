WIDEO

Skandal przed sesją ws. paktu migracyjnego. Doszło do rękoczynów. WIDEO

  • Polityka
  • opublikowano:
Jacek Sasin w Białymstoku / autor: Facebook/Jacek Sasin
Jacek Sasin w Białymstoku / autor: Facebook/Jacek Sasin

Do skandalicznych scen doszło w Białymstoku. Przed sesją podlaskiego Sejmiku doszło szarpaniny. Ochroniarze zatrudnieni przez marszałka województwa najwyraźniej pomylili urząd z dyskoteką. Dwóch rosłych „bramkarzy” siłą zatrzymywali mieszkańców, którzy chcieli uczestniczyć w otwartej sesji. Co Urząd Marszałkowski ma do ukrycia? Na miejsce przybył m.in. poseł Jacek Sasin.

Apel marszałka z KO

Sprawa budzi szczególne emocje, ponieważ podczas dzisiejszej sesji Sejmiku omawiana jest sprawa paktu migracyjnego.

Wczoraj, jak czytamy w portalu Solidarności tysol.pl, „prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku przyjęło apel do Sejmiku Województwa Podlaskiego o niepodejmowanie jakichkolwiek działań, które mogłyby ograniczyć możliwość pozyskiwania przez Województwo Podlaskie środków z funduszy europejskich”.

Apel odnosił się do wspomnianego paktu. Podlaska Solidarność podkreśliła, że program obrad nawet nie przewidywał procedowania takiego stanowiska, z jakim wystąpił marszałek Łukasz Prokorym. Dostał się on do Sejmiku z ramienia PO.

Sasi: Nie możemy popełnić błędów Zachodu

Od rana przed Urzędem Marszałkowski gromadzili się mieszkańcy Białegostoku i województwa. W ten sposób chcieli zaprotestować przeciwko stanowisku władz województwa podlaskiego, uchylającego wcześniejszą uchwałę z 2025 r., w której radni sejmiku wyrażali sprzeciw wobec unijnego paktu migracyjnego.

Dziś podczas manifestacji w Białymstoku przed sesją sejmiku województwa podlaskiego jako parlamentarzyści i samorządowcy jasno i zdecydowanie zaprezentowaliśmy stanowisko Prawo i Sprawiedliwość - nie zgadzamy się na przymusowe mechanizmy narzucania nam masowej migracji z obcych kręgów kulturowych!

— czytamy w oświadczeniu Jacka Sasina.

Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas priorytetem - błędów Zachodu popełnić nie możemy!

— podkreślił poseł PiS i zastrzegł, że:

Będziemy się domagać przyjęcia takiego stanowiska przed zdominowany przez koalicję 13 grudnia sejmik podlaski.

Blokady i strach przed głosem obywateli

W podobnym tonie relacjonował przebieg zdarzeń pod Urzędem Marszałkowskim radny PiS, Artur Kosicki.

W Białymstoku przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego trwa pikieta przeciwko uchyleniu sprzeciwu wobec paktu migracyjnego. Władze województwa KO–PSL – dwoje zdrajców nie wyszły do protestujących. Tak wygląda ich „dialog społeczny”. Zamiast rozmowy z mieszkańcami — blokady i strach przed głosem obywateli

— pisał radny Sejmiku.

Nowe standardy w Podlaskiem”

Jednak naprawdę zaskakujące zdarzenia miały się dopiero rozegrać. Nikt z prezydium Sejmiku nie wyszedł do pikietujących, a też władza województwa szczelnie odgrodziła się od swoich mieszkańców i postanowiła nie wpuszczać ich na otwartą sesję Sejmiku.

Przy wejściu postawiono rosłych mężczyzn, którzy zagradzali drogę na obrady i szarpali się ze starszymi ludźmi, którzy próbowali się przedrzeć przez ochroniarzy.

W sieci pojawiły się nagrania z informacją o nowych standardach w województwie:

Nowe standardy w Podlaskiem! Tak potraktowano mieszkańców, którzy chcieli wejść na Sesję Sejmiku w Białymstoku.

Dantejskie sceny w sejmiku województwa podlaskiego w Białystoku ! Emocje, chaos i polityczna wojna na oczach mieszkańców regionu. Zobaczcie sami, do czego doprowadza oderwanie od realnych problemów ludzi. Tak się kończy uchylenie przez radnych KO, PSL, PL2050 stanowiska sprzeciwiającego się paktowi migracyjnemu

— pisał z kolei Zbigniew Kasperczuk, radny z Konfederacji.

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych