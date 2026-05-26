Tuskowcy chcą zbierać rozlane mleko? W tle KE i Mercosur

Minister rolnictwa Stefan Krajewski ruszył do Brukseli z wojowniczym nastawieniem. Członek ekipy Donalda Tuska ponowił dziś żądanie, by Komisja Europejska przedstawiła wpływ zawieranych umów handlowych na rolnictwo dla każdego rynku krajowego. Jak dodał, otwierane przez UE kontyngenty na import cukru przewyższają jego roczną produkcję w Polsce. Koalicja 13 grudnia nie działała dostatecznie mocno przy tworzeniu mniejszości blokującej dla Mercosur, teraz, gdy do Europy przypływa zatruta żywność, obudzili się z działaniem…
W zeszłym tygodniu KE zawarła drugą w tym roku po porozumieniu z blokiem państw Mercosur umowę handlową - tym razem z Meksykiem. Zakończyły się też wieloletnie negocjacje handlowe z Indiami i Australią.
Krajewski powiedział dziś dziennikarzom, że sama umowa z Meksykiem raczej nie niesie zagrożeń dla rolników, ponieważ państwo to jest importerem, a nie eksporterem produktów rolnych. Jak jednak zaznaczył, potrzebna jest całościowa ocena umów zawieranych w ostatnim czasie.
Dużo mówiliśmy w Polsce, w Europie na temat umowy między Unią Europejską a krajami Mercosur. Ale jest wiele umów, które są w tej chwili dyskutowane, które są zawierane. I chcemy mieć policzone, jaki jest ich wpływ
— oświadczył Krajewski.
„Wystąpiliśmy do KE”
Wystąpiliśmy do KE o to, by przedstawiła całościowy wpływ podpisywanych umów handlowych na rynek europejski, w tym w rozbiciu na poszczególne rynki krajowe, ale też produkty wrażliwe takie jak cukier
— podkreślił minister rolnictwa.
Te umowy, które zostały zawarte, to jest około 16 proc. całościowej produkcji cukru na rynku europejskim. Więcej niż produkuje cukru Polska
— dowodził.
Jego zdaniem nie może być tak, że z jednej strony szukamy pieniędzy na wsparcie dla unijnych rolników, a z drugiej strony „są swobodnie podpisywane umowy, które niosą wiele zagrożeń dla lokalnych producentów”.
„Tylko Polska taką skargę złożyła”
Jak podkreślił Krajewski, Polska jako jedyne państwo członkowskie dotrzymała słowa składając skargę na umowę z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości UE.
Były zapowiedzi, m.in. Francji i innych krajów członkowskich, że będą podobne skargi składać, jednak to tylko Polska taką skargę złożyła
— zauważył.
Unijne porozumienie z Mercosurem weszło w życie 1 maja. Umowa jest stosowana tymczasowo. O takim przejściowym trybie zdecydowała Komisja Europejska, której zależy na jak najszybszym otwarciu rynków państw południowoamerykańskich na europejskie towary przemysłowe, w tym na samochody. Chodzi o następujące kraje: Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj.
Polska skierowała do TSUE nie tylko skargę, ale też wniosek o wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania przez TSUE orzeczenia w tej sprawie.
xyz/PAP
