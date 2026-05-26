„Żurkowcy” ścigają red. Wojciecha Biedronia za to, że ujawnił na portalu wPolityce.pl kulisy oddalenia przez warszawski sąd zażalenia na stosowanie wobec ks. Michała Olszewskiego tortur. Żądają od dziennikarza, aby ujawnił swoje źródło informacji. „Nie ujawnię skąd mam wiedzę i dokumenty na temat tuszowania sprawy księdza Olszewskiego. Tortur, którym był poddany. Nie macie szans” - powiedział po wyjściu z przesłuchania na policji red. Biedroń.
W październiku 2024 r. portal wPolityce.pl ujawnił fragmenty uzasadnienia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, który uznał, że nie stosowano wobec księdza Michała Olszewskiego tortur, tuż po jego zatrzymaniu w marcu właśnie 2024 r. Tym samym oddalił zażalenie obrony. Jak ujawnił red. Wojciech Biedroń, sędzia Joanna Włoch oparła się jedynie na materiałach służb oraz prokuratury, a nie na wyczerpujących zeznaniach duchownego oraz relacji jego adwokatów. W uzasadnieniu szokuje jednostronność sądu i pominiecie niezwykle ważnych kwestii podnoszonych przez obronę.
Obowiązkiem dziennikarza jest ujawnianie prawdy, szczególnie na temat ważnych organów państwa, a takim, w tym przypadku był sąd i jego kuriozalne uzasadnienie, dotyczące sprawy tortur, którymi dręczono księdza Olszewskigo. Dlaczego prokuratura „przypomniała” sobie o tej sprawie niemal dwa lata po mojej publikacji? Jedynym powodem są działania wymierzone w ostatnim czasie w wolne media, które nie uległy dzisiejszej władzy. Zapewniam, że sprawę księdza Olszewskiego będziemy wyjaśniali nadal
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl red. Wojciech Biedroń.
Kilka tygodni przed oddaleniem zażalenia przez sędzię Joannę Włoch red. Biedroń alarmował o rozbieżności w stanowisku Agencji Bezpieczeństwa Narodowego i policji ws. tortur, którym mógł być poddawany ksiądz Michał Olszewski!
Teraz dziennikarz jest ścigany przez ludzi Waldemara Żurka, którzy chcą aby złamał tajemnicę dziennikarską i ujawnił źródło swoich informacji. Jego odpowiedź jest klarowna i zdecydowana.
Szybkie info dla pana Waldemara Żurka i jego prokuratorów oraz sędziów: nie dam się zastraszyć ws. ujawniania waszych łajdactw dotyczących tortur na księdzu Olszewskim. Nie dowiecie się skąd czerpałem wiedzę i dokumenty
— napisał w mediach społecznościowych red. Wojciech Biedroń.
Za mną komenda na żytniej, gdzie spędziłem chwilę czasu, zresztą w bardzo przyzwoitych okolicznościach z bardzo miłym panem policjantem. Nie nie ujawnię skąd mam wiedzę i dokumenty na temat tuszowania sprawy księdza Olszewskiego. Tortur, którym był poddany. Nie macie szans. Czas wam się kończy. Do zobaczenia
— mówi nagraniu dołączonym do wpisu red. Wojciech Biedroń.
