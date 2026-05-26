Wideo

Motyka nieudolnie bronił wiceministra. Dziennikarz nie ustępował

  • Polityka
  • opublikowano:
Władysław Kosiniak-Kamysz i Miłosz Motyka podczas II Ogólnopolskiego Kongresu i Forum Samorządowego, 25 bm. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie oraz artykuł portalu wPolityce.pl / autor: PAP/Art Service/wPolityce (screen)
Władysław Kosiniak-Kamysz i Miłosz Motyka podczas II Ogólnopolskiego Kongresu i Forum Samorządowego, 25 bm. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie oraz artykuł portalu wPolityce.pl / autor: PAP/Art Service/wPolityce (screen)

Minister energii Miłosz Motyka otrzymał pytanie od słuchacza na antenie Radia Zet, o wyciągnięte konsekwencje wobec swojego wiceministra, Mariana Zmarzłego. Podwładny Motyki miał być sprawcą skandalicznego zachowania będąc w stanie nietrzeźwości. Okazało się, że Motyka był bardzo łaskawy i posłużył się chrześcijańskim miłosierdziem.

Jak podawał portal BlaskOnline, 4 maja wiceminister Marian Zmarzły, około godz. 19:33, miał z kobietą podejść do wejścia do budynku przy ul. Książęcej w Warszawie, w którym pokoje wynajmuje ministerstwo energii. Jest to nieco dalej niż główna siedziba Ministerstwa Energii, mieszcząca się przy ul. Przemysłowej.

Z zachowania tego mężczyzny można było wnioskować, że znajduje się wyraźnie po spożyciu alkoholu – miał bełkotliwą mowę, czuć było od niego wyraźną woń alkoholu, chwiał się na nogach, jego zachowanie było wyzywające

— zrelacjonował pracownik ochrony w notatce służbowej, do której treści dotarł portal BlaskOnline.

Czytaj także

Wchodzący tłumaczył, że jest wiceministrem w Ministerstwie Energii i chce się dostać do swojego pokoju wypoczynkowego

— zaznaczył wspomniany pracownik.

W drodze do wind zaczął wyzywać mnie od chamów i zażądał mojego nazwiska. (…) Po wyjściu z windy (…) ponownie wyzywał mnie od chamów i prostaków i naruszył moją nietykalność cielesną, odpychając mnie ręką

— przekazał ochroniarz.

Motyka działa „po chrześcijańsku”

Minister Energii Miłosz Motyka był gościem redaktora Bogdana Rymanowskiego na antenie Radia Zet. W pewnym momencie padło pytanie od słuchacza Bogdana: „Jakie konsekwencje wyciągnął pan wobec pana ministra Zmarzłego za przyjście do obiektu w ministerstwie w wolny dzień w stanie po spożyciu alkoholu i z tajemniczą koleżanką? A może dla tak zwanego dobra koalicji zastosował pan minister świętą zasadę „Polacy nic się nie stało”?

Rozmawialiśmy o tym z panem ministrem dość jednoznacznie. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Nie była to żadna koleżanka tylko bliska osoba. Wyjaśnił swoje zachowanie w stosunku do też ochrony, które nie powinno mieć miejsca, więc sprawę uważam za rozstrzygniętą

— powiedział Motyka.

Czyli dostał jakąś naganę, upomnienie?

— dopytał redaktor Rymanowski.

Dostał, znaczy…

— odrzekł minister, po czym zamilkł na chwilę szukając odpowiednich słów.

Słowna nagana z pana strony

— ciągnął dziennikarz.

Minister zmarzły wie, że w tej sprawie popełnił błąd

— odpowiedział Motyka po chwili zastanowienia.

I pan mu odpuścił

— kontynuował dziennikarz.

To nie jest kwestia odpuszczenia. Po chrześcijańsku każdy zasługuje na drugą szansę

— odpowiedział Motyka.

I dostał taką szansę od pana. Jest pan bardzo chrześcijańskim politykiem

— skwitował redaktor Rymanowski.

Ale to jest bardzo dobry fachowiec

— zakończył członek rządu koalicji 13 grudnia.

xyz/Radio Zet/X/BlaskOnline

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych