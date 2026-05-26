Ten bastion PO upadnie jako następny? Są dokładne wyliczenia

W niedzielę Krakowianie odwołali prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Wszystko wskazuje na to, że policzone są także dni prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, którzy włodarzy w bastionie PO. Jak wskazuje prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski, próg referendalny w tym mieście jest łatwy do osiągnięcia. „Los prezydenta w sumie ‘wisi’ na konieczności zebrania podpisów” - ocenił Pawłowski. Sięgając do uruchomionej w sieci strony, każdy może policzyć, ile potrzeba głosów, by odwołać niechcianego prezydenta swojego miasta.
Za odwołaniem z urzędu prezydenta miasta Krakowa Aleksandra Miszalskiego z KO zagłosowało w niedzielnym referendum 171 581 mieszkańców. To o ponad 30 tysięcy głosów więcej niż Miszlaski otrzymał w drugiej turze wyborów samorządowych. Próg frekwencyjny w lokalnym referendum odwoławczym zgodnie z polskim prawem ma wynosić 3/5 (ok. 60 proc.) liczby osób, które poszły do wyborów. W każdym mieście jest on zatem inny.
By krakowskie referendum było wiążące, do urn musiało pójść co najmniej 158 555 mieszkańców. Procentowo frekwencja wyniosła 29,99 proc. przy progu ważności 26,98 proc.
Jeszcze niższy próg potrzebny jest do odwołania prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.
Nie chciałbym podnosić ciśnienia prezydentowi Wrocławia, ale tam próg referendalny to tylko 22 proc. Wyborcy PiS, Konfederacji i Brauna na luziku by dowieźli taką frekwencję. Los prezydenta w sumie „wisi” na konieczności zebrania podpisów, wynik takiego referendum jest niemal pewny
— napisał na X Łukasz Pawłowski prezes OGB.
Policz głosy
Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk jest oskarżony o korupcję i oszustwa w związku z tzw. aferą Collegium Humanum. Dymisji Sutryka domagają się nie tylko mieszkańcy, ale popierająca go do niedawna Koalicja Obywatelska. W 2025 roku stowarzyszenie SOS Wrocław podjęło dwie nieudane próby zorganizowania referendum w sprawie odwołania prezydenta Jacka Sutryka. W obu przypadkach komitetowi nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów mieszkańców. Czy teraz przykład Krakowa zmobilizuje mieszkańców Wrocławia?
Ile zatem głosów potrzebnych jest do odwołania prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka?
Do odwołania Sutryka wystarczy 129 tysięcy głosów.
Do zorganizowania referendum tylko 50 tysięcy podpisów.
Wrocław musisz
— czytamy we wpisie na X Adama Czarneckiego.
Szykuje się także złożenie wniosku o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Zapowiada go lider stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Strojny.
Posługując się stroną internetową POLICZREFERENDUM.PL każdy może określić liczbę wymaganych podpisów, które są potrzebne do zorganizowania referendum odwoławczego oraz ustalić ilość głosów, które przesądzą o losie niechcianego włodarza.
koal/X/POLICZREFERENDUM.PL
