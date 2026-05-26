Takich artystów hołubi lewica? Żenująco o Kaczyńskim i Ziobrze

Krzysztof Zalewski był współprowadzącym tegorocznej gali Fryderyków. W pewnym momencie odpowiedział na pytanie o „najpopularniejszy singiel w kraju”. Bożyszcze lewicowo-liberalnych elit w sposób żenujący zażartowało z prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz Zbigniewa Ziobry.
Fryderyki to polskie nagrody przyznawane za działalność muzyczną, ma swój początek w 1995 roku. Co roku organizowane są uroczyste gale, na których poszczególni artyści otrzymują statuetki.
Wśród prowadzących wczorajszej gali znalazł się muzyk, Krzysztof Zalewski. Artysta znany jest z tego, że nie po drodze mu z szeroko pojętą prawicą, dlatego nie dziwi fakt, że podczas wydarzenia pokusił się o uszczypliwości w jej kierunku.
Drwiny z Kaczyńskiego i Ziobry
„Najpopularniejszy singiel w kraju?” - zapytała współprowadząca galę Gabi Drzewiecka.
Jarosław Kaczyński
— odpowiedział Zalewski. Żart najwyraźniej nie trafił w gusta audytorium, gdyż oklaski pojawiły się z opóźnieniem i nie były zbyt entuzjastyczne…
Zbigniew Ziobro, a nie, wróć. On pojechał do Stanów z jakimś swoim partnerem
— „zabłysnął” po raz drugi artysta.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761180-takich-artystow-holubi-lewica-zenujaco-o-kaczynskim-i-ziobrze
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.