Była przewodnicząca KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka stawia nowemu I prezesowi SN fundamentalne pytania dotyczące polskiego sądownictwa. „Życzę siły w wykorzystaniu narzędzi, które daje mu ustawa i pacyfikacji anarchistów, nie dla dobra sędziów, ale dla dobra obywateli!” - napisała sędzia Pawełczyk-Woicka. Pojawił się także cytat z poezji Zbigniewa Herberta.
Prezydent Karol Nawrocki powołał wczoraj sędziego Zbigniewa Kapińskiego na I prezesa Sądu Najwyższego. Do tej chwili pełnił on funkcję prezesa Izby Karnej SN. To wybitny praktyk i teoretyk prawa, który wielokrotnie udowadniał odwagę w obronie zasad ustrojowych i prymatu prawa.
W ostatnim czasie sprzeciwił się bezprawiu szerzonemu przez rząd koalicji 13 grudnia w sprawie Prokuratury Krajowej. To on był przewodniczącym składu sędziów, który ocenił, że przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na Prokuratora Krajowego miało podstawę prawno-ustrojową i było skuteczne. Sprzeciwia się także segregacji sędziów, którą forsuje obecne ministerstwo sprawiedliwości.
Nie chcę używać pojęcia neo-sędziów, bo ono jest obraźliwe i uważam, że nie ma żadnej podstawy prawnej do tego, żeby dzielić sędziów, ale dołożę wszelkich starań, żeby Sąd Najwyższy spełniał w sposób właściwy swoją funkcję w państwie
— powiedział wczoraj w Telewizji wPolsce24 I prezes SN.
Do nominacji sędziego Zbigniewa Kapińskiego odniosła się była przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
W bardzo wymownym i pełnym przemyśleń nt. stanu polskiego wymiaru sprawiedliwości sędzia Pawełczyk-Woicka zadała szereg pytań, na które nowy prezes SN będzie musiał poszukać odpowiedzi. Zwróciła uwagę na istotę funkcjonowania sądownictwa i posługując się jednym z najważniejszych wersów polskiej poezji, pochodzącym z wiersza „Przesłanie Pana Cogito” Zbigniewa Herberta, wyraziła sprzeciw wobec pacyfikacji powołanych zgodnie z prawem tzw. neo-sędziów.
Kompromis w sądownictwie? Na czym ma polegać? Na tym, że uzna się jakieś racje „anarchistów w togach”? Przestaną anarchizować sądownictwo? Czy kompromis ma polegać na tym, że pozwolą wyrzucić z sądownictwa mnie i moich kolegów z KRS poświęcając na ołtarzu kompromisu pod absurdalnym zarzutem zajmowania stanowiska w KRS? Czy jeśli pozwolicie im nasycić ich krwiożercze żądze, uspokoją się?
„i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy/przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie”.
Pytam, czy przebaczają im obywatele? Czy przebacza matka, która czeka 2 lata na wyrok w sprawie alimentów? Czy przebacza ofiara gwałtu, która czekać będzie 15 lat na sprawiedliwość?
Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego życzę siły w wykorzystaniu narzędzi, które daje mu ustawa i pacyfikacji anarchistów, nie dla dobra sędziów, ale dla dobra obywateli! Życzę mądrości i siły!
— napisała w mediach społecznościowych sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, była przewodnicząca KRS.
