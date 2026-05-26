Andrzej Duda kandydatem na prezydenta Krakowa?

„Wszystkie furtki są otwarte. Zawsze jestem do dyspozycji partii. Na dzisiaj bardziej czekamy na to, kogo premier Donald Tusk wskaże jako namiestnika w Krakowie. Skoro już odwołaliśmy małego Tuska, czyli Miszalskiego, to zastanawiamy się, kto będzie komisarzem w Krakowie. I pewnie też od tej decyzji będziemy uzależniali decyzję, kogo poprzemy i kto będzie kandydatem” - powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim poseł PiS Łukasz Kmita.
W niedzielnym referendum mieszkańcy Krakowa odwołali Aleksandra Miszalskiego (KO) z funkcji prezydenta miasta. W głosowaniu uczestniczyło ponad 176 tys. osób. Do uznania referendum za ważne wymagana była frekwencja wynosząca blisko 160 tys. głosujących. Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem będzie zarządzał komisarz powołany przez premiera.
Były kandydat na prezydenta Krakowa pytany, czy PiS ma już kandydata na prezydenta Krakowa, odpowiedział:
To świetne pytanie. Muszę powiedzieć, że nie znam jeszcze tej odpowiedzi, bo czeka nas taka dyskusja. Wszystkie furtki są otwarte
— stwierdził, zaznaczając, że także on może zostać wybrany przez partię do walki o to stanowisko.
Zawsze jestem do dyspozycji partii. Będziemy się zastanawiać nad tym, czy poprzeć kandydata pewnego środowiska. Mówimy tutaj o kandydacie obywatelskim
— dodał.
Poseł zaznaczał także, że „mamy w zapasie kandydata mocno związanego z Prawem i Sprawiedliwością”.
To jest kilka bardzo dobrych nazwisk. Są to nazwiska samorządowe, ale także nazwiska osób, które do tej pory działały w różnego rodzaju ważnych instytucjach państwowych, które przyczyniły się do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa
— stwierdził.
Kmita zasugerował, że sporą szansę na zwycięstwo miałby Andrzej Duda.
Myślę, że prezydent Duda to z pewnością byłaby bardzo mocna kandydatura
— stwierdził.
Dodał również, że gdyby były prezydent zdecydował się na starty, to PiS powinno udzielić mu poparcia.
To jest moja osobista opinia. Natomiast nie sądzę, żeby pan prezydent się zdecydował, jednak głowa państwa dwukrotnie wybrana, to jest ogromny autorytet. Nie wiem, czy warto byłoby wikłać pana prezydenta Andrzeja Dudę w te bieżące spory polityczne, miejskie, które niestety są widoczne
— zaznaczył.
kk/RMF24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761162-andrzej-duda-kandydatem-na-prezydenta-krakowa
