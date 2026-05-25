Na antenie Telewizji wPolsce24 wyemitowany został szokujący reportaż Stanisława Pyrzanowskiego pt. „Afera KPO”. Reporterzy telewizji sprawdzili, co dokładnie stało się z pieniędzmi, które miały pomóc polskim przedsiębiorcom.
Śledztwo Stanisława Pyrzanowskiego udowadnia na przykład, że jachty, które zostały zakupione za pieniądze z KPO wcale nie są wynajmowane klientom firm, do których trafiły. Jest tak, jak wielu podejrzewało – publiczne pieniądze poszły na spełnianie zachcianek bogatych biznesmenów.
Wiedział, kto miał wiedzieć
Po emisji reportażu Stanisław Pyrzanowski opowiedział o ustaleniach na antenie Telewizji wPolsce24.
Trudno nie odnieść wrażenia rzeczywiście, że kto miał wiedzieć, to wiedział. Ale no pytanie do państwa, przedsiębiorców, którzy oglądają naszą telewizję. Czy państwo wiedzieliście o tym, że możecie dostać bezzwrotne, chociażby pół miliona na dywersyfikację swojego przedsiębiorstwa?
— pytał.
My rozmawialiśmy z przedsiębiorcami chociażby na rynku w Serocku… W ogóle kosmos. Nikt o niczym nie wiedział
— wskazał.
Okazuje się, że niektórzy urzędnicy wręcz mieli przykaz, żeby nie mówić o tym głośno, właśnie o tej branży HORECA, że można takie dofinansowanie dostać. Ci, którzy mieli dostać, oczywiście wiedzieli
— dodał.
Afera KPO
Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy miały być szansą odbudowę gospodarki po pandemii Covid-19. Zastrzyk finansowy w postaci unijnych grantów, częściowo bezzwrotnych, miał dać impuls do rozwoju polskim przedsiębiorcom.
Tak się jednak nie stało. Zamiast rozwoju i dywersyfikacji usług doszło do skandalu. Pieniądze, które przyznano przedsiębiorcom, zamiast posłużyć na umacnianie ich pozycji na rynku, wykorzystano do zapewnienia wygód prezesom firm.
