Jest wniosek PiS o odwołanie Kierwińskiego! Powodem nie tylko wtargnięcia służb. Czarnek ujawnia

Wniosek o odwołanie Kierwińskiego / autor: Fratria
Kandydat na premiera Przemysław Czarnek poinformował, że klub PiS złoży w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Już wczoraj o takim wniosku na antenie Telewizji wPolsce24 informował poseł PiS Michał Wójcik.

W sobotę wieczorem służby, po fałszywym alarmie, siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Późnym wieczorem w MSWiA odbyła się pilna narada służb pod przewodnictwem szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, z kolei w niedzielę rano premier Donald Tusk zwołał odprawę z udziałem ministrów i przedstawicieli służb.

Do podobnych sytuacji dochodziło wcześniej w budynkach związanych z prawicowymi dziennikarzami i politykami (m.in. w redakcji Telewizji wPolsce24).

Powodów jest więcej

Na konferencji prasowej przed MSWiA po zakończeniu kontroli poselskiej w ministerstwie, wiceprezes PiS Przemysław Czarnek powiedział, że tę, jak i inne ostatnio przeprowadzone przez posłów PiS interwencje w ministerstwach dają obraz „chaosu” w tych resortach.

To, co się dzieje od dwóch tygodni jest nienormalne. To chowanie głowy w piasek, „udawanie Greka” przez pana Tuska, przez pana Kierwińskiego, musi się skończyć

— podkreślił Czarnek. Dodał, że w ostatnim czasie można zaobserwować „serię prowokacji wymierzonych w dziennikarzy niezależnych mediów oraz (…) polityków opozycji”.

W związku z tym - jak poinformował - klub PiS złoży w Sejmie wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Przekazał, że podstawą tego wniosku będzie m.in. „kwestia absolutnego nieprzestrzegania polskiej konstytucji”.

Rozporządzenia o tak zwanej transkrypcji tak zwanych małżeństw homoseksualnych w Polsce nie mają żadnych podstaw ani w ustawie, ani w konstytucji. Dokonał tego Kierwiński, a zatem również za to będzie ponosił odpowiedzialność

— ocenił wiceprezes PiS.

Narędzie zastraszania

Informacje o wotum nieofnosci powierdził także Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, były wicepremier, były minister obrony narodowej.

Składamy wniosek o dymisję ministra Marcina Kierwińskiego!

— podkreślił.

Zamiast gwarantować bezpieczeństwo obywateli, państwo stało się narzędziem zastraszania ludzi o „niewłaściwych” poglądach. Odpowiedzialność ponosi za to przede wszystkim szef MSWiA

— dodał.

Adrian Siwek/PAP/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

