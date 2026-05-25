Kandydat na premiera Przemysław Czarnek poinformował, że klub PiS złoży w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Już wczoraj o takim wniosku na antenie Telewizji wPolsce24 informował poseł PiS Michał Wójcik.
W sobotę wieczorem służby, po fałszywym alarmie, siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Późnym wieczorem w MSWiA odbyła się pilna narada służb pod przewodnictwem szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, z kolei w niedzielę rano premier Donald Tusk zwołał odprawę z udziałem ministrów i przedstawicieli służb.
Do podobnych sytuacji dochodziło wcześniej w budynkach związanych z prawicowymi dziennikarzami i politykami (m.in. w redakcji Telewizji wPolsce24).
Powodów jest więcej
Na konferencji prasowej przed MSWiA po zakończeniu kontroli poselskiej w ministerstwie, wiceprezes PiS Przemysław Czarnek powiedział, że tę, jak i inne ostatnio przeprowadzone przez posłów PiS interwencje w ministerstwach dają obraz „chaosu” w tych resortach.
To, co się dzieje od dwóch tygodni jest nienormalne. To chowanie głowy w piasek, „udawanie Greka” przez pana Tuska, przez pana Kierwińskiego, musi się skończyć
— podkreślił Czarnek. Dodał, że w ostatnim czasie można zaobserwować „serię prowokacji wymierzonych w dziennikarzy niezależnych mediów oraz (…) polityków opozycji”.
W związku z tym - jak poinformował - klub PiS złoży w Sejmie wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Przekazał, że podstawą tego wniosku będzie m.in. „kwestia absolutnego nieprzestrzegania polskiej konstytucji”.
Rozporządzenia o tak zwanej transkrypcji tak zwanych małżeństw homoseksualnych w Polsce nie mają żadnych podstaw ani w ustawie, ani w konstytucji. Dokonał tego Kierwiński, a zatem również za to będzie ponosił odpowiedzialność
— ocenił wiceprezes PiS.
Narędzie zastraszania
Informacje o wotum nieofnosci powierdził także Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, były wicepremier, były minister obrony narodowej.
Składamy wniosek o dymisję ministra Marcina Kierwińskiego!
— podkreślił.
Zamiast gwarantować bezpieczeństwo obywateli, państwo stało się narzędziem zastraszania ludzi o „niewłaściwych” poglądach. Odpowiedzialność ponosi za to przede wszystkim szef MSWiA
— dodał.
Adrian Siwek/PAP/X
