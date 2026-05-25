Kim jest nowy I prezes SN? To on stanął przeciwko bezprawiu Tuska i Bodnara

autor: Fratria/X
Nowy I prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński znany jest z tego, że sprzeciwił się bezprawiu szerzonemu przez rząd koalicji 13 grudnia w sprawie Prokuratury Krajowej. To on był przewodniczącym składu sędziów, który ocenił, że przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na Prokuratora Krajowego miało podstawę prawno-ustrojową i było skuteczne.

Podczas konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim Rafał Leśkiewicz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki powołał Zbigniewa Kapińskiego na nowego I prezesa Sądu Najwyższego. Rzecznik prezydenta RP wskazał, że Kapiński „przez te wszystkie lata, w ciągu których pełnił urząd sędziego, udowodnił, że jest godny objęcia funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego”.

Mecenas Bartosz Lewandowski we wpisie zamieszczonym w serwisie X przypomniał, jak sędzia Kapiński stanął w obronie prawa w Polsce.

Sędzia Zbigniew Kąpiński był sędzią-sprawozdawcą słynnej uchwały Sądu Najwyższego z 27.09.2024 o sygn. I KZP 3/24 stwierdzającej mniej więcej to, że Dariusz Barski nigdy nie przestał być Prokuratorem Krajowym, bowiem został skutecznie przywrócony do służby czynnej

— zauważył.

Wierność konstytucji

O głośnym wyroku przypomniała także sędzia Kamila Borszowska-Moszowska.

Powołanie Pana Sędziego Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego to decyzja, która pokazuje, że na najważniejsze stanowiska trafiają ludzie doświadczeni, niezależni i wierni Konstytucji. To wybitny praktyk prawa, który wielokrotnie udowadniał odwagę w obronie zasad ustrojowych i prymatu prawa

— wskazała.

Jednocześnie jest to jasny sygnał, że pan prezydent konsekwentnie realizuje swoje konstytucyjne prerogatywy, nie ulegając presji środowisk politycznych czy medialnych. Państwo potrzebuje dziś właśnie takich decyzji odpowiedzialnych, suwerennych i opartych na kompetencjach. Gratulacje

— zaznaczyła.

Przypominamy, że się Izba Karna Sądu Najwyższego uznała, że przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na Prokuratora Krajowego w 2022 r. miało wiążącą podstawę prawno-ustrojową i było prawnie skuteczne.

Uchwałę podjął skład trzech sędziów Izby Karnej SN, przewodniczył mu prezes tej Izby Zbigniew Kapiński. Ponadto w składzie byli sędziowie Marek Siwek i Igor Zgoliński. Uchwałę podjęto w odpowiedzi na pytanie skierowane do SN w marcu br. przez gdański sąd rejonowy.

W porozumieniu z ówczesnym ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem premier Donald Tusk, bez uzyskania wymaganej prawem zgody prezydenta, wskazał prok. Jacka Bilewicza jako kolejnego PK. Wbrew prawu, zorganizowano później konkurs na stanowisko Prokuratora Krajowego - prawo o prokuraturze nie zna takiej procedury. W drugiej połowie lutego 2024 roku Bodnar i Tusk kolejny raz ignorując ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę oraz sytuację prawną prok. Dariusza Barskiego, wskazali prok. Dariusza Korneluka jako nowego Prokuratora Krajowego.

