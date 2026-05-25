Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka próbowała wmówić opinii publicznej, że Mateusz Morawiecki pisząc o ataku na prezydenta Karola Nawrockiego… obraża polskich strażaków. Jej wpis wywołał poruszenie w sieci. „Czy pani się dobrze czuje?” - czytamy w komentarzach.
Opinia publiczna nie kryła oburzenia po tym, jak doszło do siłowego wejścia do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej do podobnych sytuacji dochodziło w budynkach związanych z prawicowymi mediami (w tym z Telewizją wPolsce24) i politykami.
Głos zabrał m.in. były premier, szef EKR Mateusz Morawiecki.
Trzeba powiedzieć wprost: zaatakowano Prezydenta RP. Najście służb na rodzinny dom Pana Prezydenta Karola Nawrockiego to skandal, hańba i kompromitacja państwa. Ta sprawa musi zostać natychmiast wyjaśniona, a odpowiedzialni muszą ponieść konsekwencje. Bo jeśli nie potrafią ochronić Prezydenta, to jak mają ochronić zwykłych obywateli? Tusk powinien się wstydzić i odejść - żadne buńczuczne wpisy nie przykryją tej kompromitacji państwa pod jego rządami
— napisał.
Atak Gałeckiej
Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka próbowała bronić swojego przełożonego - ministra Marcina Kierwińskiego w absurdalny sposób. Próbowała wmówić opinii publicznej, że Mateusz Morawieckiej zaatakował… polskich strażaków.
Według premiera Morawieckiego to są ludzie, którzy zaatakowali Prezydenta RP
— napisała, publikując różne zdjęcia strażaków z akcji.
Absurd
Wpis ten wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.
W kombinezonie nie widać, więc podsyłam foto faceta, o którego się Mateuszowi Morawieckiemu rozchodzi
— napisał Janusz Cieszyński, poseł PiS, były minister cyfryzacji, udostępniając zdjęcie ministra Marcina Kierwińskiego.
Czy Pani się dobrze czuje?
— zapytał Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Pani każe takie rzeczy pisać, czy tak sama z siebie?
— pytał Samuel Pereira, dziennikarz Telewizji wPolsce24.
Mamy najnowsze wyniki exit-polls z 2027 roku. DLACZEGO ZAGŁOSOWAŁ(A) PANI/PAN ZA ZMIANĄ WŁADZY?
1 . Żeby zmienił się rzecznik MSWiA - 34%
2 . Niezrealizowane obietnice - 22%
— drwił Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero.
Adrian Siwek/X
