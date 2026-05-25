Prezes TK przesłuchany w PK. Chodzi o fałszywe zawiadomienie

Co zrobi prokuratura Waldemara Żurka z dwoma zawiadomieniami ws. TK? Sędziowie Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek w połowie kwietnia zawiadomili Żurka, że prezes TK rzekomo pełnia przestępstwo, bo nie dopuszcza do orzekania czwórki niezaprzysiężonych kandydatów do TK. Z kolei prezes Święczkowski powiadomił prokuraturę o możliwości złożenia fałszywego zawiadomienia. Dziś złożył w tej sprawie zeznania. „Do udziału w tej czynności nie dopuszczono pełnomocnika Prezesa Trybunału Konstytucyjnego” - brzmi komunikat TK.
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek, którzy objęli swoje urzędy po złożeniu ślubowania wobec prezydenta, ciągle wpisują się w polityczny atak na prezesa trybunału sędziego Bogdana Święczkowskiego. W połowie kwietnia złożyli na ręce PG Waldemara Żurka zawiadomienie o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa. Twierdzą, że prezes TK nie miał prawa nie dopuścić do orzekania pozostałej czwórki wybranych przez Sejm kandydatów na sędziów TK, którzy zostali niezaprzysiężeni przez prezydenta. Przy wsparciu marszałka Włodzimierza Czarzastego Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz i Maciej Taborowski urządzili sobie ślubowanie w Sejmie, a teraz próbują wcisnąć się do Trybunału.
Prezes TK Święczkowski bardzo ostro zareagował na donos Bentkowskiej i Szostka.
To jest fałszywe zawiadamianie o przestępstwie
— brzmiał komunikat Trybunału Konstytucyjnego z 17 kwietnia 2026 r.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski natychmiast złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez sędziów Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka. Mieli oni złożyć fałszywe zawiadamianie o przestępstwie.
Przesłuchanie prezesa TK
Dziś w neo-Prokuraturze Krajowej odbyło się przesłuchanie prezesa TK sędziego Bogdana Święczkowskiego w związku fałszywym zawiadomieniem, jakie złożyli sędziowie Bentkowska i Szostek.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wziął udział w przesłuchaniu w Prokuraturze Krajowej jako zawiadamiający i reprezentujący instytucję pokrzywdzoną w sprawie dotyczącej podejrzenia złożenia fałszywego zawiadomienia o przestępstwie przez sędziów TK Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka.
Zawiadomienie dotyczyło sytuacji osób wybranych przez Sejm na sędziów TK, które nie złożyły ślubowania wobec Prezydenta i tym samym nie objęły urzędów w myśl art. 5 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Pomimo wcześniejszej korespondencji i ustalenia terminu niniejszego przesłuchania przez prokuratora prowadzącego, do udziału w tej czynności nie dopuszczono pełnomocnika Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
— brzmi komunikat TK.
18 maja prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski w piśmie do MSZ podkreślił, że czworo prawników wybranych w marcu przez Sejm do Trybunału „nie jest sędziami TK” i wobec tego objęcie obowiązków nie jest im utrudniane. Takie samo stanowisko zajęła także kancelaria prezydenta RP.
