Powstanie raport o niemieckiej kampanii dezinformacyjnej. Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęła akcję „STOP niemieckim kłamstwom historycznym”, której celem jest przygotowanie raportu dotyczącego rewizjonizmu historycznego i działań wymierzonych – jak wskazują organizatorzy – w prawdę o II wojnie światowej. Inicjatorzy projektu apelują o społeczne zaangażowanie i wsparcie finansowe przedsięwzięcia.
„Nie możemy pozwolić, by pisać historię na nowo”
Fundacja wskazuje, że głównym celem projektu jest monitorowanie działań niemieckich instytucji i środowisk opiniotwórczych, identyfikowanie szkodliwych przekazów, przygotowanie raportu oraz uruchomienie kampanii informacyjnej mającej przeciwdziałać – zdaniem organizatorów – fałszowaniu historii II wojny światowej.
Niemcy od dziesięcioleci prowadzą kampanię informacyjną, która manipuluje oceną i pamięcią o II wojnie światowej. Kampania jest sukcesywnie realizowana. Jej celem jest wymazanie z publicznego dyskursu przekazów o niemieckich zbrodniach i odpowiedzialności RFN za ludobójstwo na Polakach, Żydach i osobach innych narodowości, a także odpowiedzialności wieloletnie niszczenie Polski. Berlin w ten sposób chce zmyć z obecnego państwa niemieckiego odpowiedzialność za zbrodnie i zniszczenia, którego dokonała niemiecka III Rzesza
— czytamy na stronie Fundacji.
Prezes Fundacji IBN Stanisław Żaryn zaznacza z kolei, że Polska nie może pozostawać bierna wobec prób zmiany narracji historycznej.
Ten sposób oddziaływania może w przyszłości skutkować formułowaniem wobec Polski oskarżeń, ataków a nawet roszczeń w związku z kłamstwami dotyczącymi II wojny światowej. Takie będą skutki niemieckich manipulacji i polskiej bezczynności”
— podkreśla Fundacja.
„Polskie obozy koncentracyjne” jako przykład manipulacji
Autorzy pomysłu zwracają uwagę, że określenia takie jak „polskie obozy koncentracyjne”, zastępowanie odpowiedzialności Niemiec ogólnym pojęciem „nazistów” czy narracja o Niemcach jako „ofiarach wojny” mają być – według Fundacji – elementem wieloletniej kampanii dezinformacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce.
Zdaniem organizatorów działania te wpływają na międzynarodowy odbiór historii II wojny światowej i osłabiają świadomość dotyczącą odpowiedzialności III Rzeszy za zbrodnie wojenne oraz zniszczenia dokonane na ziemiach polskich.
Raport, kampania i ekspertyzy prawne
Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Narodowego zapowiada, że środki ze zbiórki mają zostać przeznaczone m.in. na przygotowanie analizy i mapy instytucji zaangażowanych w działania rewizjonistyczne, a także tworzenie niemieckojęzycznej kampanii informacyjnej oraz opracowanie ekspertyzy prawnej dotyczącej walki z niemieckim rewizjonizmem historycznym.
Projekt ma być odpowiedzią na „działania strony niemieckiej mające cechy skoordynowanej i prowadzonej w oparciu o ogromne państwowe budżetowanie kampanii informacyjnej”.
SC/Fundacja IBN/wPolsce24
