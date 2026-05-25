Fundacja IBN alarmuje ws. dezinformacji. Ruszyła akcja „STOP niemieckim kłamstwom historycznym”

Muzeum Auschwitz / autor: Fratria
Powstanie raport o niemieckiej kampanii dezinformacyjnej. Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęła akcję „STOP niemieckim kłamstwom historycznym”, której celem jest przygotowanie raportu dotyczącego rewizjonizmu historycznego i działań wymierzonych – jak wskazują organizatorzy – w prawdę o II wojnie światowej. Inicjatorzy projektu apelują o społeczne zaangażowanie i wsparcie finansowe przedsięwzięcia.

„Nie możemy pozwolić, by pisać historię na nowo”

Fundacja wskazuje, że głównym celem projektu jest monitorowanie działań niemieckich instytucji i środowisk opiniotwórczych, identyfikowanie szkodliwych przekazów, przygotowanie raportu oraz uruchomienie kampanii informacyjnej mającej przeciwdziałać – zdaniem organizatorów – fałszowaniu historii II wojny światowej.

Niemcy od dziesięcioleci prowadzą kampanię informacyjną, która manipuluje oceną i pamięcią o II wojnie światowej. Kampania jest sukcesywnie realizowana. Jej celem jest wymazanie z publicznego dyskursu przekazów o niemieckich zbrodniach i odpowiedzialności RFN za ludobójstwo na Polakach, Żydach i osobach innych narodowości, a także odpowiedzialności wieloletnie niszczenie Polski. Berlin w ten sposób chce zmyć z obecnego państwa niemieckiego odpowiedzialność za zbrodnie i zniszczenia, którego dokonała niemiecka III Rzesza

— czytamy na stronie Fundacji.

Prezes Fundacji IBN Stanisław Żaryn zaznacza z kolei, że Polska nie może pozostawać bierna wobec prób zmiany narracji historycznej.

Ten sposób oddziaływania może w przyszłości skutkować formułowaniem wobec Polski oskarżeń, ataków a nawet roszczeń w związku z kłamstwami dotyczącymi II wojny światowej. Takie będą skutki niemieckich manipulacji i polskiej bezczynności”

— podkreśla Fundacja.

„Polskie obozy koncentracyjne” jako przykład manipulacji

Autorzy pomysłu zwracają uwagę, że określenia takie jak „polskie obozy koncentracyjne”, zastępowanie odpowiedzialności Niemiec ogólnym pojęciem „nazistów” czy narracja o Niemcach jako „ofiarach wojny” mają być – według Fundacji – elementem wieloletniej kampanii dezinformacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce.

Zdaniem organizatorów działania te wpływają na międzynarodowy odbiór historii II wojny światowej i osłabiają świadomość dotyczącą odpowiedzialności III Rzeszy za zbrodnie wojenne oraz zniszczenia dokonane na ziemiach polskich.

Raport, kampania i ekspertyzy prawne

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Narodowego zapowiada, że środki ze zbiórki mają zostać przeznaczone m.in. na przygotowanie analizy i mapy instytucji zaangażowanych w działania rewizjonistyczne, a także tworzenie niemieckojęzycznej kampanii informacyjnej oraz opracowanie ekspertyzy prawnej dotyczącej walki z niemieckim rewizjonizmem historycznym.

Projekt ma być odpowiedzią na „działania strony niemieckiej mające cechy skoordynowanej i prowadzonej w oparciu o ogromne państwowe budżetowanie kampanii informacyjnej”.

SC/Fundacja IBN/wPolsce24

