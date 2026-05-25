Prezydent RP Karol Nawrocki wskazał nowego I prezesa Sądu Najwyższego. „Był tym, który jako pierwszy sprzeciwił się łamaniu praworządności przez obecny rząd” - argumentował ten wybór rzecznik głowy państwa.
Informację tę przekazał podczas konferencji prasowej rzecznik prezydent RP Rafał Leśkiewicz.
Chcę poinformować, że prezydent RP pan Karol Nawrocki, działając na podstawie artykułu 183. us. 3 konstytucji RP powołał pana sędziego Zbigniewa Kapińskiego na funkcję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
— wskazał.
Tę funkcję pan sędzia Zbigniew Kapińskiego rozpocznie 27 maja
— przekazał.
Rzecznik zauważył, że powołanie Pierwszego Prezesa SN to wyłączna prerogatywa prezydenta RP.
Pan prezydent, mając przed sobą pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, zdecydował o wyborze pana sędziego Zbigniewa Kapińskiego, który otrzymał także najwięcej głosów spośród wszystkich pięciu kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Otrzymał 18 głosów. Pozostali czterej kandydaci otrzymali od 8 do 13 głosów
— zauważył.
Walka o prawo
Rzecznik zwrócił uwagę na ważne aspekty działalności sędziego Kapińskiego.
To właśnie sędzia Zbigniew Kapiński był tym, który jako pierwszy sprzeciwił się łamaniu praworządności przez obecny rząd. On miał odwagę wskazać, że sprawa mandatów poselskich panów Kamińskiego i Wąsika należy skierować do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
— zauważył.
To właśnie sędzia Kapiński potwierdził legalność funkcjonowania i wyboru Dariusza Barskiego jako Prokuaratora Krajowego. To Zbigniew Kapiński jest tym prawnikiem, sędzią, który sprzeciwiał się i mówił to głośno łamaniu prawa, nadinterpretacjom przepisów prawa przez obecnie rządzących
— dodał.
Sprawa Wałęsy
Leśkiewicz odniósł się także do kontrowersji związanych z wyrokiem z 2000 roku. Kapiński orzekł wówczas, że Lech Wałęsa nie współpracował z komunistami.
To sprawa [Lecha Wałęsy] sprzed 26 lat. Dziś, w roku 2026, nie ma żadnych wątpliwości, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem komunistycznej bezpieki o pseudonimie Bolek. Są na to liczne dowody, dziś tymi dowodami dysponujemy. W roku 2016, w lutym, prokuratorzy IPN przejęli oryginały akt potwierdzające współpracę Wałęsy z komunistycznymi organami bezpieczeństwa państwa
— zauważył.
W sierpniu roku 2000 nie były znane wszystkie dokumenty wytworzone przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. Przypomnę, to było zaledwie 10 lat po upadku komunizmu
— wskazał.
Samodzielna decyzja
Leśkiewicz był pytany na briefingu w Warszawie, czy prezydent konsultował swoją decyzję z politykami PiS i czy wziął pod uwagę wpis prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego na X, w którym polityk ten zaznaczył, choć nie wskazując wprost nazwiska, że nie wyobraża sobie, aby to Zbigniew Kapiński został I prezesem Sądu Najwyższego, oraz krytyczny wpis b. szefa BBN Sławomira Cenckiewicza.
Pan prezydent podjął sam tę decyzję, to decyzja prezydenta Karola Nawrockiego
— odpowiedział Leśkiewicz.
Zaznaczył, że Nawrocki czytał komentarze, które pojawiały się w przestrzeni medialnej.
Prezydent Nawrocki szanuje wypowiedzi każdego z polityków, konstruktywne wypowiedzi, bardzo też ceni i szanuje pracę naukową pana profesora Sławomira Cenckiewicza
— podkreślił rzecznik prezydenta.
Mimo to - zaznaczył Leśkiewicz - prezydent zdecydował, że Kapiński od 27 maja będzie I prezesem SN, uwzględniając jego cały dorobek zawodowy, postawę i dotychczasowe osiągnięcia w pracy sędziowskiej.
Czytaj także
Nowy prezes SN
We wtorek upływa kadencja obecnej I prezes SN dr. hab. Małgorzaty Manowskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, I prezesa SN powołuje prezydent na 6-letnią kadencję spośród 5 kandydatów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne SN. Na stanowisko I prezesa SN można być ponownie powołanym tylko raz.
Ostatecznie 27 lutego br. Zgromadzenie Ogólne SN przegłosowało kandydatury przedłożone prezydentowi. Byli to sędziowie: Paweł Czubik, Tomasz Demendecki, Zbigniew Kapiński, Aleksander Stępkowski i Mariusz Załucki.
Adrian Siwek/wPolityce.pl/300polityka/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761139-prezydent-nawrocki-mianowal-pierwszego-prezesa-sadu-najwyzszego
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.