Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła dziś śledztwo w sprawie fałszywego zgłoszenia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu rodziny prezydenta RP Karola Nawrockiego. W sobotę po otrzymaniu alarmowego zgłoszenia służby siłowo weszły do mieszkania.
Siłowe wejście do mieszkania prezydenta
W sobotę wieczorem służby, po fałszywym alarmie, siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, należącego do matki prezydenta Nawrockiego. Późnym wieczorem w MSWiA odbyła się pilna narada służb pod przewodnictwem szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, z kolei w niedzielę rano premier Donald Tusk zwołał odprawę z udziałem ministrów i przedstawicieli służb.
Kara do 8 lat
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński poinformował dziś, że śledztwo dotyczy wywołania fałszywego alarmu i bezpodstawnego postawienia służb w stan gotowości. Dodał, że śledczy ustalają osobę odpowiedzialną za zgłoszenie.
Postępowanie powierzono funkcjonariuszom Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
Za wywołanie fałszywego alarmu grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
SC/PAP
